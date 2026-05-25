Presidente argentino presenta libro histórico en show polémica y bizarro

El presidente argentino, acompañado por la denominada 'Banda Presidencial', presenta su libro 'La construcción del milagro' en un show en el Movistar Arena, en una presentación polémica y bizarra.

Según la investigación, el dueño de la Suizo Argentina, un empresario aficionado a la poesía y la historia militar, planeaba subir al escenario junto al Presidente para presentar su propio libro histórico .

Sin embargo, el escándalo de ANDIS lo hizo recular. El lunes 6 de octubre de 2025, quedó registrado en la historia política reciente como la jornada en la que el Presidente cumplía su anhelo adolescente, aparentemente con el apoyo económico de la familia Kovalivker, presentando un show en un microestadio colmado ante quince mil personas.

En el Movistar Arena, secundado por la denominada 'Banda Presidencial', el mandatario cantó, bailó y presentó su libro 'La construcción del milagro', en una presentación tan polémica como bizarra. Aunque la información oficial de aquel momento señaló a la editorial Hojas del Sur como la encargada de financiar los costos de logística y alquiler del predio, se especula en círculos económicos y de producción que el verdadero financista en las sombras habría sido un contratista directo del Estado con severas denuncias a cuestas.

La investigación judicial apunta a un presunto entramado de dádivas que conecta de manera directa al entorno presidencial con los propietarios de la droguería. La sombra de la Suizo Argentina quedó expuesta a partir de una ampliación de denuncia presentada por el abogado Yamil Castro Bianchi, que reveló la estrecha relación entre los empresarios y el poder político.

La presunta maniobra de ocultamiento quedó expuesta a partir de una serie de audios periodísticos atribuidos a una empleada de prensa, que detallan cómo se habría gestado el financiamiento del show y la desesperación de la familia Kovalivker al enterarse de los allanamientos policiales en sus domicilios. La empleada de prensa relata cómo el empresario le dijo a L.G. que el Movistar Arena vendría cerca de 150.000 dólares, pero que él le dio fácil 70.000.

Además, los registros exponen el presunto pánico de los Kovalivker ante el avance de las fuerzas federales y la huida de uno de sus hijos, interceptado por la policía, que se fue directo al country del hermano y ahí le pesquisaron el auto. La utilización de la estructura o el favor estatal para provecho económico indirecto quedó sancionada en artículos 256, 265 y 266 del Código Penal de la Nación





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