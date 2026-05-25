Presidencial y Menem se muestran juntos tras los cruces por redes sociales

El asesor presidencial y el presidente de la Cámara de Diputados se mostraron juntos tras los cruces por redes sociales, en un intento por distender fricciones en la cúpula del poder.

El asesor presidencial hizo el posteo en X. En la imagen se muestran ambos dándose la mano. Santiago Caputo y Lule Menem se mostraron juntos tras los cruces por redes sociales (Foto: captura de X/@slcaputo).

Santiago Caputo posteó una foto junto a Eduardo "Lule" Menem para distender fricciones en la cúpula del poder. Antes de iniciar la reunión de Gabinete, Milei salió al balcón de Balcarce 50 con sus funcionarios para saludar a las personas reunidas en la plaza. La foto que posteó Caputo muestra un apretón de manos entre ambos funcionarios y una sonrisa en sus rostros.

No hay texto que acompañe, solo la imagen que, tras días de enfrentamientos, lleva algo de calma al Gobierno libertario. Todo empezó cuando la cuenta @PeriodistaRufus publicó una serie de críticas directas contra Caputo y su mano derecha, Manuel Vidal.

El posteo parecía uno más en el ruido permanente de las redes, hasta que alguien notó que al abrir el link que acompañaba el tuit, el enlace llevaba a la cuenta verificada de En el entorno del presidente de la Cámara, en cambio, rechazan la interpretación. Consultados por, aseguraron que "nunca se negó que el link no tenga que ver con Martín Menem.

Lo que se dice es que ese link, vos podés agarrar un link, compartir una publicación, y va a aparecer como que es tuyo y eso no significa que una cuenta de Instagram esté vinculada a una de Twitter". Pero cecra del asesor lo difundieron de inmediato; las Fuerzas del Cielo lo amplificaron y lo que podría haber pasado desapercibido se convirtió en el centro de una pelea que, desde entonces, no dejó de crecer.

En Casa Rosada esperan que la foto de este lunes sea el punto final.

"Santiago Caputo es como un hermano para mí. Y Martín Menem lleva adelante una tarea como presidente de la Cámara de Diputados enorme, fenomenal, extraordinaria", dijo Milei en el streaming de Neura, en un intento por aplacar la interna





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