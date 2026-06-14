Presión cambiaria y apreciación real del peso: análisis de la oferta y demanda de dólares en Argentina

El aumento de la demanda privada de dólares y la reducción de la oferta agroexportadora han impulsado al alza el tipo de cambio, aunque el peso argentino mantiene una apreciación real del 10,7 % desde enero, situándose como la segunda divisa más fuerte de la región según el BIS.

El reciente repunte del tipo de cambio ha sido impulsado principalmente por el incremento de la demanda privada de dólares y una disminución de la oferta procedente de los agroexportadores.

En los últimos días la presión de compra de divisas por parte del sector privado, sumada a una menor disponibilidad de dólares provenientes de la venta de granos, ha empujado al peso argentino a la baja. Aun así, la moneda local ha logrado mantener un perfil de fortalecimiento a lo largo del año, apoyada por una apreciación real que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) sitúa en torno al 10,7 % desde el comienzo del periodo.

Esta cifra se alinea con los cálculos del Banco de Pagos Internacionales (BIS), que al ponderar la inflación de ambos países posiciona al peso como la segunda divisa más fuerte de la región en términos reales, sólo detrás del real brasileño. El escenario cambiario regional muestra una dinámica diversa.

Brasil lidera el ranking emergente con una apreciación sostenida, favorecida por la debilidad del dólar a nivel global, tasas de interés atractivas para los inversores y un flujo positivo de divisas que ha permitido superar la caída observada en 2024. Colombia, por su parte, ha registrado una revaluación superior al 5 % impulsada por expectativas de cambios políticos en el Ejecutivo.

En contraste, la moneda argentina ha navegado entre la presión alcista del dólar y la resiliencia derivada de la gestión de la política cambiaria de Javier Milei, que ha mantenido la intervención del BCRA en niveles moderados. La estrategia del banco central ha consistido en reducir la compra de reservas para no añadir demanda adicional al mercado y, de esa forma, limitar el alza del tipo de cambio.

Los volúmenes de intervención, aunque todavía superiores a los de los meses anteriores, han sido considerablemente menores que los picos de $400 millones diarios observados en abril y mayo. Los analistas anticipan que la situación cambiará a medida que se avance en la segunda mitad del año.

La cosecha de soja, actualmente retenida por los exportadores mientras esperan una mejora de precios, podría comenzar a venderse gradualmente, generando una nueva ola de oferta de dólares que aliviaría la presión sobre la cotización. Además, la tendencia reciente sugiere una posible estabilización: en la segunda semana de junio la presión alcista se habría atenuado y el mercado exhibe una relativa tranquilidad.

Si el BCRA mantiene su política de intervención limitada y continúa restringiendo sus compras de reservas, es probable que el tipo de cambio alcance un nuevo equilibrio estructural, aunque la ubicación exacta de ese punto aún es incierta. Lo positivo es que, independientemente del nivel al que se asiente, la moneda muestra una capacidad de recuperación que supera a la de muchos de sus pares regionales, lo que podría traducirse en una mayor confianza de los agentes económicos y una disminución de la volatilidad en el horizonte de mediano plazo





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