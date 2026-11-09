Presentan Maní Split, sabor exclusivo para La Noche de las Heladerías 2026

Afadhya presenta Maní Split, la creación especial con maní tostado y dulce de leche para La Noche de las Heladerías 2026 el 18 de noviembre.

La Asociación de Fabricantes de Helados Artesanales de la República Argentina ( Afadhya) anunció oficialmente el lanzamiento de Maní Split, un sabor artesanal exclusivo diseñado para conmemorar la décima edición de La Noche de las Heladerías 2026. Esta creación gastronomica fue presentada como el estandarte de la campaña "El sabor de lo nuestro", buscando resaltar la identidad local a través de ingredientes reconocibles y una técnica que busca marcar la diferencia en el paladar del consumidor final.

Composición y Perfil Gastronómico de Maní Split

El helado se compone principalmente de una crema rica en maní tostado, que actúa como el protagonista absoluto de la receta y base de su sabor. Sobre esta base se incorpora un veteado tradicional de dulce de leche, elemento esencial de la gastronomía argentina que aporta una nota dulce y cremosa característica. La mezcla también incluye lajas de chocolate distribuidas estratégicamente para proporcionar textura y un contraste visual atractivo dentro de la vasija del helado.

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Un detalle técnico distintivo de esta elaboración es la incorporación de pequeños cristales de sal en la preparación. Estos cristales cumplen una función química y sensorial vital al equilibrar el dulzor excesivo del dulce de leche y el chocolate, logrando realzar y profundizar el sabor del maní tostado. La combinación de ingredientes dulces, tostados y salados crea un perfil complejo que busca sorprender a los amantes del helado fino sin abandonar las raíces tradicionales.

Visión de Afadhya y el Rol de Maximiliano Maccarrone

Maximiliano Maccarrone, presidente de la entidad gremial y patronal, declaró que el objetivo central es poner el foco en las materias primas nacionales y en el trabajo técnico de los maestros heladeros. Maccarrone subrayó que el helado artesanal forma parte intrínseca de la identidad gastronómica del país y que esta celebración anual permite visibilizar y valorar todo el esfuerzo industrial y artesanal que hay detrás de su elaboración diaria.

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La iniciativa representa una evolución de la campaña institucional, trasladando la inspiración en lo local directamente a una creación propia y exclusiva. Al elegir el maní como ingrediente central, Afadhya busca demostrar la versatilidad del producto artesanal nacional. Esta estrategia pretende diferenciar al sector frente a las heladeras industriales masivas, enfatizando la calidad superior y la personalidad única que solo puede ofrecer un helado artesanal hecho en Argentina.

Desarrollo del Evento del 18 de Noviembre

El evento central de la Décima Edición de La Noche de las Heladerías se llevará a cabo de manera ininterrumpida el miércoles 18 de noviembre. La jornada oficial comenzará puntualmente a las 19:00 horas y se extenderá hasta el cierre definitivo de cada establecimiento participante en todo el territorio nacional. Durante este horario específico, los consumidores podrán adquirir Maní Split en las locales adheridos como parte de la promoción especial.

Más de 500 heladerías adheridas, distribuidas en diversas provincias del país, participarán activamente en la tradicional Noche de las Heladerías. Estas tiendas han sido seleccionadas para ejecutar la promoción comercial que consiste en la entrega de un segundo helado del mismo tamaño sin cargo a quien compre uno. Esta dinámica no solo incentiva el consumo, sino que facilita que un mayor número de clientes prueben y valoren la nueva creación estacional.

Impacto Comercial y Próximos Pasos en el Sector

Maní Split se posicionará como uno de los atractivos principales de la Semana del Auténtico Helado Artesanal, un periodo previo y posterior al evento central que mantiene el interés del mercado. La estrategia comercial busca consolidar la fidelidad del consumidor hacia las marcas locales al ofrecer una experiencia sensorial nueva y limitada al tiempo del evento. La disponibilidad del producto depende enteramente de la producción artesanal de cada heladería adherida.

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El lanzamiento refuerza la importancia de los ciclos estacionales en la venta de helados en Argentina, donde fechas emblemáticas como esta impulsan las cifras de negocio de los pequeños y medianos emprendimientos. Al integrar elementos como el chocolate y el dulce de leche con el maní, el producto abarca múltiples preferencias del público argentino. Se espera que la alta demanda durante la noche del 18 de noviembre marque un récord de participación en esta décima edición histórica.