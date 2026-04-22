Presentan el libro sobre la gestión de Horacio Tettamanti en la 50ª Feria del Libro de Buenos Aires

La 50ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires será escenario para el lanzamiento de una obra sobre Horacio Tettamanti, que recorre su gestión en puertos y vías navegables, destacando la soberanía logística y el Canal Magdalena.

La 50ª edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, uno de los acontecimientos culturales más prestigiosos y concurridos del ámbito hispanohablante, abrirá sus puertas al público general el próximo 23 de abril. En el marco de esta masiva celebración literaria, que se extiende sobre más de 45.500 metros cuadrados con la participación de cerca de 1.

500 expositores de medio centenar de países, se destaca un evento de particular relevancia para los sectores estratégicos del transporte y la industria naval. El 28 de abril a las 17:30 horas, se llevará a cabo la presentación del libro Horacio Tettamanti. Un destello logístico, una obra escrita por el periodista especializado Agustín Barletti que promete convertirse en una pieza de consulta obligatoria para comprender el devenir de la soberanía logística argentina. La presentación del texto estará encabezada por Hernán Darío Orduna, ex titular de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria Canal Magdalena y reconocido experto en la materia. El libro, resultado de una investigación exhaustiva y entrevistas directas, detalla la trayectoria de Horacio Tettamanti, desde su formación académica como ingeniero naval hasta su destacada gestión como subsecretario de Puertos y Vías Navegables entre 2012 y 2015. A través de sus páginas, Barletti no solo reconstruye la historia de una gestión, sino que analiza decisiones estratégicas de alto impacto, como el impulso al Canal Magdalena, la reconfiguración del rol estatal en el control de las vías navegables y la búsqueda de una integración eficiente entre los puertos, la flota mercante y los astilleros nacionales. Se trata, en última instancia, de un ejercicio de memoria y análisis sobre los desafíos estructurales que enfrenta el país para consolidar su autonomía en el comercio exterior. Durante los 1.252 días que duró la gestión de Tettamanti, se implementaron medidas cuyos ecos positivos aún resuenan en la actualidad. El libro narra los pormenores de una época marcada por decisiones valientes y complejos conflictos internacionales, como la Disposición 1108 que estuvo a punto de instaurar una reserva de carga a nivel regional en el Mercosur. Asimismo, se exploran los detalles técnicos y políticos que permitieron realizar el mantenimiento de los canales a Martín García bajo administración directa, prescindiendo del dragado privado. ¿Cómo sería la realidad exportadora argentina si el Canal Magdalena se hubiera concretado plenamente? Esta interrogante recorre la obra, aportando una visión crítica sobre la planificación del transporte en el país. Tras su debut en Buenos Aires, la obra tendrá un recorrido federal: el 6 de mayo llegará a la Universidad Tecnológica Nacional de Mar del Plata, con la participación de Sandra Cipolla, y el 7 de mayo se presentará en el Consorcio de Gestión de Puerto Quequén junto a Mariano Carrillo, consolidando así un debate necesario para el futuro marítimo y logístico de la nación. La expectativa es alta, dado que se prevé que la feria reciba a más de 1.250.000 visitantes, quienes podrán acercarse a esta obra fundamental





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