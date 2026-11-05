Preparativos y tensiones por la visita del Papa León XIV a Claypole

León XIV visitará Claypole y el Cottolengo Don Orione. La comunidad reacciona con fe y preocupación ante las mejoras urbanas, el impacto económico y el contexto social del barrio.

Norma Bustamante, comerciante de artículos de limpieza en Claypole, observa con incredulidad cómo máquinas y operarios municipales aceleran las reparaciones en la avenida Lacaze. Estas obras son parte de la preparación de los 700 metros del Camino de la Cintura que León XIV recorrerá en papamóvil hacia el Pequeño Cottolengo Don Orione. Desde la mañana, el equipo de trabajo tapa baches y pinta rejas en la entrada de la institución que alberga a 410 personas con discapacidad.

Mejoras urbanas y expectativas vecinales

La presencia del Papa León XIV transforma la rutina en esta localidad del partido de Almirante Brown, considerada un bastión electoral del peronismo en el Gran Buenos Aires. Los residentes combinan la alegría de la visita con preocupaciones profundas sobre la economía y la inseguridad. Bustamante afirma que lleva cuarenta años viviendo en la zona y valora que Dios haya logrado mejoras concretas para Claypole, expresando que el Papa debería visitar el lugar con más frecuencia.

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El ambiente en Claypole es convulsionado pero festivo. Los vecinos tejen estrategias para intentar saludar al Sumo Pontífice o recibir su bendición. La figura de León XIV genera una mezcla de entusiasmo y ansiedad en un entorno marcado por la informalidad laboral y la caída del consumo. Mientras algunos preparan mercadería con los colores patrios y el escudo del Vaticano, otros buscan aprovechar la afluencia de turistas para aumentar sus ventas.

Desafíos económicos y opiniones religiosas

El obispo de Lomas de Zamora, monseñor Jorge Lugones, advierte que el Papa se encontrará con un escenario social complejo similar a las periferias que conoce. Lugones señala que León XIV verá la realidad superficial, pero quizás no palpable, como la ludopatía, el consumo problemático y el endeudamiento familiar que afectan a los vecinos. La institución fue fundada en 1935 por el sacerdote italiano San Luis Orione y hoy atiende a personas con diversas discapacidades.

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La comerciante Estefanía Zeballos, dueña de un local de comidas cercano, expresa su preocupación por la continuidad laboral. Su mensaje refleja el temor de muchos habitantes que solo esperan que la visita no interrumpa su sustento diario. La sensación de frustración permea los preparativos, ya que la economía local muestra signos debilitados que contrastan con la expectativa mediática del evento.

Impacto comercial y alquileres especulativos

Claypole, ubicada a 26 kilómetros de la Capital Federal, cuenta con 45 mil habitantes y espera una gran afluencia de visitantes. El comercio local se movilizan ofreciendo mercancías papales o alquilando sus hogares a precios elevados. Una casa para seis personas cerca del Cottolengo, con parrilla y Wi-Fi, cuesta 500 mil pesos, aproximadamente 300 dólares, para la noche del domingo 8.

Marcelo Agüero, encargado de La Parrilla de Mario, describe el barrio como revolucionado y feliz ante la visita impensada. Esta actitud contrasta con la crítica hacia las gestiones políticas actuales. Los vecinos reprochan a la administración de Axel Kicillof y al gobierno municipal por acelerar arreglos para maquillar la realidad ante la llegada de León XIV.

Tensiones políticas y demandas sociales

La mañana en el barrio Don Orione muestra distintas caras de la comunidad. Algunos vecinos interceptan a los empleados municipales en la avenida Eva Perón para presentar reclamos sobre la poda de árboles y la instalación de pantallas para la vigilia. La infraestructura del complejo de monoblocks linda con el predio de 50 hectáreas que será recorrido por el Papa.

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También hay críticas al gobierno de Javier Milei, al que acusan de haber desfinanciado al Cottolengo. Lorena Traba, empleada municipal, relata que hace un año se realizaban colectas de alimentos para la institución, evidenciando un abandono previo. La llegada de León XIV ha renovado la atención sobre esta fundación histórica, pero también ha expuesto las divisiones y necesidades insatisfechas de la comunidad local.