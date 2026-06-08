Preparativos y amistosos mundialistas: Argentina, Ecuador y Croacia en la antesala del 2026

Resumen de los últimos preparativos de selecciones mundialistas antes del inicio del Mundial 2026, incluyendo amistosos, debut de jugadores y declaraciones.

La selección argentina se prepara para su participación en el Mundial 2026 , que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. El equipo, dirigido por Lionel Scaloni , disputó un partido amistoso contra Honduras con un resultado de 2-0, en el cual debutaron cuatro jugadores y uno de ellos busca ganarse un lugar en la lista final.

Por otro lado, la cuenta oficial de la selección argentina publicó una imagen con las camisetas que Lionel Messi ha utilizado a lo largo de su carrera, acompañada de un mensaje que destaca su legado: "Un repaso por la historia de nuestro capitán y bandera. ¡Vamos por uno más, LEYENDA!

". En otros preparativos mundialistas, Ecuador jugó su último amistoso previo al torneo y goleó 3-0 a Guatemala en Columbus. Los goles fueron anotados por Jordy Caicedo a los 19 minutos de penal, Nilson Angulo a los 73 y Pervis Estupiñán a los 78. Ecuador integrará el Grupo E del Mundial junto a Alemania, Curazao y Costa de Marfil.

Por su parte, Croacia, que llegó al menos a semifinales en los dos últimos Mundiales, venció 2-1 a Eslovenia en un amistoso con un gol en el tiempo de descuento de Mario Pašalić. Los croatas debutarán contra Inglaterra en Dallas el 17 de junio. También se informó sobre el empate 1-1 entre Marruecos y Noruega en un amistoso.

Mientras tanto, Emiliano Buendía, volante del Aston Villa que quedó fuera de la convocatoria de la selección argentina para el Mundial, aprovechó sus vacaciones y compartió en Instagram su participación en partidos de golf y asistencia a recitales de Bad Bunny. Además, se mencionó la transmisión televisiva del Mundial 2026 en varios canales según la importancia de los partidos.

Otros temas abordados incluyen el plan del entrenador Ancelotti para revitalizar a la selección brasileña de cara al torneo, destacando que aunque no cuentan con figuras de la talla de Pelé, Romario o Ronaldo, poseen un equipo competitivo





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