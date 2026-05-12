Preocupante aumento de roturas de ligamentos en la Liga Profesional 2026

Lacionada temporada 2026 registra un récord de 20 roturas de ligamentos, con處 menos cuatro casos en mayo y la acumulación de lesiones en varios clubes

La alarmante cifra de roturas de ligamentos en la Liga Profesional 2026 sigue en aumento, alcanzando ya los 20 en esta temporada, abarcando desde la pretemporada en enero hasta los octavos de final del Apertura.

El ritmo de lesiones no muestra signos de disminuirárse| en lo que llevamos del año. El mes de mayo ha sido el más crítico, con cuatro casos registrados en menos de dos semanas: Agustín Seyral de Sarmiento y Gastón Suso de Atlético Tucumán el día 3, Tomás Nasif de Platense el 7 y Alan Fornerís el 11. Una frecuencia inaudita que no tiene parangón en años anteriores, lo que ha encendido las alertas entre los profesionales del fútbol argentino.

Numerosos clubes han sufrido la concentración de múltiples lesiones en corto período. Uno de los casos más Impactantes ocurrió en Estudiantes de Río Cuarto, calor que en su debut en la máxima categoría vio desaparecer a cinco jugadores clave por el mismo tipo de lesión, todas concentradas en febrero. En ese mismo periodo, San Lorenzo perdió a Ezequiel Cerutti y Gastón Hernández en un solo partido, una situación poco común que generó preocupación entre los especialistas.

Un hecho llamativo fue el de Tomás Nasif, el jugador de Platense que sufrió su lesión durante un partido de la Copa Libertadores frente a Peñarol. Los 20 jugadores lesionados en la temporada son Simón Rivero (Tigre), Valentín Fenoglio (Estudiantes RC), Manuel Romero (Instituto), Matías Gómez (Talleres), Matías Ruíz Díaz (Estudiantes RC), Jano Gordon (Vélez), Fernando Juárez (Central Córdoba), Juan Carlos Portillo (River), Lucas González (Estudiantes RC), Valentín Carboni (Racing), Federico Gomes Gerth (Unión), Ezequiel Cerutti (San Lorenzo), Gastón Hernández (San Lorenzo), Carlos Villalba (Sarmiento), Imanol González (Gimnasia de Mendoza), Agustín Marchesín (Boca), Agustín Seyral (Sarmiento), Gastón Suso (Atlético Tucumán), Tomás Nasif (Platense) y Alan Fornerís (Racing).

Si se suman los casos de Alejo Montero de Newell's y Gastón Martínez de Belgrano, lesionados en diciembre de 2025 pero que siguen en recuperación, el número total asciende a 22





TyCSports / 🏆 14. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Liga Profesional Rotura De Ligamentos Fútbol Argentino Lesiones Coppa Libertadores

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Hot Sale 2026: sitios para comparar precios entre tiendas y encontrar las verdaderas ofertasExisten diferentes páginas web que permiten conocer cuáles son las ofertas reales que se hacen durante la nueva edición de este evento online

Read more »

Piedra libre para Scaloni: vio un partido en España a poco del Mundial 2026El entrenador de la Selección Argentina asistió al encuentro entre Mallorca y Villarreal por La Liga. Mientras, el oriundo de Pujato se enfoca en la lista de la Albiceleste para la Copa del Mundo.

Read more »

El aguinaldo 2026: cuánto cobrársele en junio, por categoría y destinatariosEl aguinaldo 2026 afecta a todos los trabajadores en relación de dependencia, clasificados en categorías estipuladas por la ley, quienes percibirán este bono en junio.

Read more »

Ofertas imperdibles: fiebre por el Mundial 2026 y dónde comprar el álbum de figuritas más baratoEnterate cómo aprovechar las promociones bancarias y billeteras virtuales para comprar el álbum de figuritas a un precio más bajo.

Read more »