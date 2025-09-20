Preocupación por Thiago Medina: Daniela Celis revela cómo afronta la situación tras el accidente

Daniela Celis, expareja de Thiago Medina, comparte cómo está sobrellevando la situación tras el accidente en moto del influencer y la preocupación por sus hijas.

Mientras Thiago Medina se encuentra luchando por su vida tras sufrir un grave accidente en moto, una de las mayores preocupaciones y preguntas que surgen en torno a su recuperación y estado de salud, gira en torno a sus hijas, Laia y Aimé, ambas con tan solo un año de edad.

La situación ha generado una gran conmoción, y en medio de este delicado momento, un reportero de eltrece se acercó a Daniela Celis para preguntarle cómo está afrontando la situación, cómo organiza el cuidado de las pequeñas, y de qué manera intenta que no sientan tan profundamente la ausencia de su padre. Con un evidente dolor, la modelo relató que cuenta con el apoyo incondicional de su familia, quienes se han unido para brindarle todo el apoyo necesario y permitirle estar presente junto a Medina sin descuidar a sus hijas: 'Tengo a toda mi familia unida para estar las tres contenidas y para no quebrarme ahí, adelante de ellas'. Daniela enfatizó la importancia de mantener viva la imagen de Thiago en la vida de sus hijas, hablándoles constantemente de él para que no lo olviden y sepan que, a pesar de no poder verlo, las extraña, les envía besos y abrazos. Es fundamental, explicó Celis, para el día a día. Ella es consciente de que son muy pequeñas, pero también sabe que entienden mucho más de lo que aparentan. Destacó la dedicación de Thiago como padre, siempre presente, y cómo ella intenta hacer lo mejor que puede para que, en el futuro, esta situación no resulte traumática para las niñas. En otro aspecto, Celis compartió cómo ha modificado su rutina para poder estar al lado de sus hijas y de su expareja: 'Dejé de trabajar. Paré mi vida para poder estar todo el tiempo, para que no sientan mi ausencia. Me voy dos horas por día a recibir el parte y después me vuelvo a mi casa. Es difícil, pero estoy'.\En las afueras del hospital, Julio, el padre del exparticipante de Gran Hermano, no solo se refirió a la salud de su hijo, sino también a las especulaciones sobre supuestas tensiones familiares con su expareja. Con respecto a la salud de Thiago, Julio explicó que la situación es delicada, y que se debe esperar a que evolucione favorablemente. Mencionó que el pulmón de Thiago está afectado y sensible, por lo que se requiere tiempo para su recuperación. Además, señaló que, posiblemente, en un día o dos, se proporcionarán más detalles sobre su estado. Acto seguido, envió un mensaje de unidad en este difícil momento: 'Estamos todos juntos desde el primer momento. Agradecerles a los ‘hermanitos’ que están siempre acá. Se portaron bien, están siempre presentes'. Sobre Daniela, Julio expresó su admiración: 'Ella es una fenómena, es muy fuerte, es una tora. No es La Tora, como la otra, una leona'. Estas declaraciones surgieron en respuesta a información difundida por Yanina Latorre, quien afirmó que existía una supuesta interna familiar que se hizo evidente el jueves, cuando Analía Franchín interrogó a Camilota, hermana del exparticipante de Gran Hermano (Telefe), sobre su relación con su excuñada. La conductora de Sálvese quien pueda (América) respaldó la información de la periodista y aseguró haber recibido la misma información: 'A mí me llegó que el papá de Thiago estaría manejando todo y a Daniela, que se lo merece, porque está ahí apostada, y es la mamá de las hijas, no la dejan entrar. A mí me llegó lo mismo que a Analía”.\El caso de Thiago Medina y la delicada situación que atraviesa han generado un gran interés mediático, no solo por su participación en Gran Hermano, sino también por la preocupación que despierta su estado de salud y el impacto que esto tiene en su entorno familiar. La situación de sus hijas, Laia y Aimé, ha puesto de manifiesto la importancia de la contención familiar y el apoyo en momentos de crisis. La reacción de Daniela Celis, la madre de las niñas, es un testimonio de la fortaleza y dedicación que demuestran las madres en situaciones adversas. Su decisión de priorizar el cuidado de sus hijas y la cercanía a su expareja, a pesar de las dificultades, refleja un compromiso inquebrantable con el bienestar de su familia. Las declaraciones de Julio, el padre de Thiago, y su mensaje de unidad familiar son un recordatorio de la importancia de la colaboración y el apoyo mutuo en momentos de dificultad. Las especulaciones sobre posibles tensiones familiares, difundidas por diferentes medios, demuestran la complejidad de las relaciones familiares y la influencia de la información mediática en la percepción pública de los acontecimientos. Es fundamental, en situaciones como esta, priorizar el respeto por la privacidad y el bienestar de todos los involucrados, y evitar la especulación y la difusión de información no verificada





