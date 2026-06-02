Preocupación en Uruguay: De Arrascaeta abandona entrenamiento por posible lesión muscular a días del Mundial 2026

Giorgian de Arrascaeta, clave en el mediocampo uruguayo, se retiró del entrenamiento con una molestia que podría ser un desgarro. La selección espera los resultados de los estudios para conocer su estado a pocos días del debut en la Copa del Mundo.

El mediocampista de la selección uruguaya y futbolista de Flamengo , Giorgian de Arrascaeta, abandonó el entrenamiento de este martes con una molestia muscular que podría tratarse de un desgarro, generando una gran preocupación a menos de dos semanas del debut de Uruguay en la Copa del Mundo 2026, que será el lunes 15 de junio frente a Arabia Saudita en Miami.

El jugador, una pieza clave en el esquema del director técnico Marcelo Bielsa, se retiró del complejo Celeste después de sufrir una dolencia durante la práctica. Según informaciones que surgen desde medios uruguayos, la lesión podría ser un desgarro que requeriría al menos tres semanas de recuperación, un período que lo dejaría afuera no solo del estreno mundialista, sino que incluso podría comprometer su presencia en toda la fase de grupos del torneo.

Hasta el momento, la Asociación Uruguaya de Fútbol no ha emitido un parte médico oficial que confirme el diagnóstico ni especifique los plazos de recuperación, por lo que en el entorno de la selección prefieren esperar los resultados de los estudios médicos a los que será sometido el futbolista antes de sacar conclusiones definitivas. Este incidente se suma a la historia lesión que el propio De Arrascaeta sufrió el 29 de abril pasado, durante un partido de Flamengo contra Estudiantes de La Plata por la Copa Libertadores.

En aquella oportunidad, el mediocampista fue operado e inició un proceso de rehabilitación que evolucionaba según lo previsto, lo que le hizo perder los últimos nueve encuentros de su club. Ahora, con el inicio del Mundial tan cercano, el calendario juega en contra de sus posibilidades de recuperación, aunque todavía queda una ventana de tiempo que podría permitirle llegar al debut si la lesión es de menor gravedad.

La posible baja de De Arrascaeta representa un golpe muy importante para los planes de Bielsa, dado que el jugador es considerado uno de los más determinantes del equipo uruguayo y uno de los futbolistas con mayor capacidad creativa del plantel. Apenas el lunes, en una conferencia de prensa, el entrenador argentino había destacado públicamente su influencia dentro del funcionamiento colectivo, señalando la importancia de tener un volante de sus características para generar desequilibrios en el mediocampo.

Además, De Arrascaeta es uno de los pocos integrantes de la lista uruguaya con antecedentes goleadores en Copas del Mundo; en Qatar 2022 marcó los dos tantos en la victoria 2-0 sobre Ghana, un resultado que no alcanzó para evitar la eliminación de la Celeste en la fase de grupos. En total, acumula 59 partidos con la selección, con 13 goles y siete asistencias en todas las competencias.

El cuerpo médico de la selección realizará estudios en las próximas horas para determinar la magnitud real de la lesión y si el futbolista podrá llegar en condiciones al debut mundialista. Por ahora, la cautela prevalece, pero en Uruguay la preocupación ya es inocultable, ya que cualquier contratiempo con uno de sus jugadores estrella a tan pocos días del inicio del torneo podría obligar a Bielsa a replantear su lista y modificar significativamente su estrategia de juego





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