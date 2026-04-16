Preocupación en River Plate: El césped del Monumental, en estado crítico para el Superclásico

El Estadio Monumental de River Plate atraviesa una seria preocupación por el mal estado de su campo de juego, el cual se encuentra muy afectado tras la realización de tres recitales de AC/DC. A pesar de los esfuerzos de mantenimiento, se teme que el césped no llegue en condiciones óptimas para el crucial Superclásico ante Boca Juniors, impactando negativamente en el desarrollo del encuentro.

La dirigencia de River Plate y el cuerpo técnico viven horas de intensa preocupación ante el deplorable estado que presenta el césped del Estadio Monumental . Los recientes recitales de la banda de rock AC/DC, que se llevaron a cabo los días lunes 23, viernes 27 y martes 31 de marzo, han dejado secuelas significativas en el campo de juego.

A pesar de los intensos trabajos de mantenimiento y la siembra de raigrás perenne para la temporada invernal, la recuperación esperada no se ha materializado de forma contundente, generando un clima de incertidumbre de cara al inminente Superclásico contra Boca Juniors. La magnitud y el peso de las estructuras utilizadas para los conciertos, que permanecieron instaladas durante más de una semana, junto con el uso de grúas para su montaje y desmontaje, han afectado severamente la salud del pasto. Las imágenes que circulan evidencian el daño, y existe la conciencia de que, incluso con los esfuerzos contrarreloj, el campo estará lejos de su estado ideal para albergar el partido más importante del semestre. Esta situación, sin duda, representa una muy mala noticia para el equipo millonario, que necesita de un buen estado del terreno para desplegar su juego habitual. La preocupación se intensifica al observar que no ha habido mejoras sustanciales entre el triunfo sobre Belgrano el 5 de abril y la reciente victoria ante Carabobo. Han transcurrido diez días en los que apenas se han logrado disimular algunas zonas afectadas, y ahora restan escasamente cuatro días para que el clásico rival, Boca Juniors, pise el césped del Monumental. La esperanza reside en que los trabajos intensificados en los próximos días logren una mejoría notable, aunque los plazos son apremiantes y las expectativas de un cambio radical son bajas. El director técnico ha expresado la importancia de contar con un campo de juego en óptimas condiciones, enfatizando que un buen estado del césped es fundamental para el desarrollo del juego. Si bien reconoce que una vez que los jugadores saltan al campo, la adrenalina y la concentración lo son todo, la realidad es que la merma en la calidad del campo puede ser un factor determinante. La expectativa es que la situación mejore favorablemente para River Plate, pero la incertidumbre persiste y el riesgo de que el estado del campo influya negativamente en el rendimiento del equipo es una realidad palpable. El mantenimiento del césped en un estadio de la magnitud del Monumental, especialmente después de eventos masivos como recitales, es un desafío constante que requiere una planificación exhaustiva y recursos adecuados. La decisión de permitir la realización de múltiples conciertos en un período relativamente corto, previo a compromisos futbolísticos de alta relevancia, ha puesto en jaque la preparación del campo de juego. La dirigencia de River Plate se enfrenta ahora a la difícil tarea de minimizar los daños y asegurar las mejores condiciones posibles para el Superclásico, una batalla contra el tiempo y la naturaleza del césped. La afición, por su parte, observa con expectación y preocupación, deseando que este contratiempo no se convierta en un obstáculo insalvable para el equipo en uno de los encuentros más esperados de la temporada. La influencia del estado del campo en el juego es innegable; puede afectar la velocidad del balón, la precisión de los pases, la estabilidad de los jugadores y, en última instancia, el resultado del partido. Por ello, la urgencia por recuperar el césped del Monumental es una prioridad absoluta para River Plate en estos momentos cruciales de su calendario deportivo. La complejidad del asunto radica en la naturaleza del daño: no se trata solo de una cuestión estética, sino de un impacto directo en la funcionalidad del terreno de juego. Las raíces del pasto pueden haber sido aplastadas y dañadas por el peso y la presión de las estructuras, dificultando su regeneración rápida. Los esfuerzos actuales se centran en técnicas de aireación, fertilización y riego intensivo, pero la recuperación completa de un césped severamente afectado requiere tiempo, algo de lo que River Plate carece en demasía. El club se encuentra en una carrera contra el reloj, con la esperanza de que los días venideros traigan consigo una mejora significativa, aunque la advertencia sea clara: el campo del Monumental no lucirá en su máximo esplendor para el Superclásico





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