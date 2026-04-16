Preocupación en River: El estado del césped del Monumental genera inquietud antes del Superclásico

El campo de juego del estadio Monumental presenta un deterioro notable, generando inquietud entre los hinchas y la dirigencia de River Plate a pocos días del Superclásico contra Boca Juniors. Se analizan las causas, incluyendo recitales y la anticipación de trabajos de mantenimiento, mientras se intensifican las labores para dejarlo en óptimas condiciones.

El estado del campo de juego del estadio Monumental se ha convertido en un tema de gran preocupación en el entorno de River Plate en los últimos días. A pesar de la victoria del equipo frente a Carabobo por la Copa Sudamericana 2026, las condiciones del césped generaron inquietud tanto entre los aficionados como dentro de la dirigencia, especialmente ante la proximidad del trascendental Superclásico contra Boca Juniors.

Las imágenes del terreno de juego revelaron un deterioro considerable, con zonas irregulares, parches de arena visible y problemas evidentes en el rebote de la pelota. Esta situación no ha pasado desapercibida y ha sido objeto de numerosas críticas, dado que la calidad del campo puede influir de manera significativa en el desarrollo de un partido de tanta relevancia y tensión. Uno de los factores que explican este escenario es la reciente celebración de varios recitales en el estadio, en particular los conciertos de la banda AC/DC, que indudablemente dejaron su huella en el césped. Sin embargo, esta no es la única razón detrás del mal estado del campo. Las autoridades del club también han reconocido que la anticipación de ciertos trabajos de mantenimiento rutinario ha contribuido al aspecto actual del terreno. Tradicionalmente, el proceso de renovación del césped se lleva a cabo durante los meses de abril y mayo. No obstante, en esta ocasión se tomó la decisión de adelantar el inicio de estas labores a finales de marzo. Esta determinación se basó en la necesidad de optimizar las condiciones del terreno para los compromisos más exigentes del calendario futbolístico, aunque, como consecuencia inmediata, esto implicó que la cancha no presentara su mejor apariencia en el corto plazo. Entre las tareas ejecutadas, se destacan los cortes verticales que buscan reducir el volumen del césped de verano, conocido como bermuda, y facilitar así la transición hacia el raigrás perenne, una variedad que se adapta mejor a las condiciones climáticas de los meses más fríos. Este tipo de procedimiento forma parte de un ciclo estacional habitual en la gestión de campos de juego. Sin embargo, su ejecución anticipada, sumada a la carga adicional de eventos de gran magnitud celebrados en el estadio, ha resultado en un impacto visible y lamentable en la superficie. En el encuentro anterior contra Belgrano por el Torneo Apertura, ya se habían manifestado algunas señales del desgaste del campo. No obstante, fue ante Carabobo donde la situación se volvió a evidenciar de manera palpable. A pesar de estas circunstancias, desde la institución se esfuerzan por transmitir tranquilidad a sus seguidores y aseguran que el terreno de juego llegará en condiciones considerablemente más aceptables para el Superclásico programado para el próximo domingo. El desafío que se presenta es de considerable envergadura: el tiempo apremia y las opciones para realizar mejoras significativas son limitadas. Las labores de reacondicionamiento continuarán de manera intensiva en los días previos al crucial encuentro, con el objetivo primordial de mejorar la superficie y ofrecer un campo que esté a la altura de la importancia del evento. En un duelo donde cada mínimo detalle puede ser determinante para el resultado final, el estado del césped se erige como un factor más en la contienda. La institución de Núñez deposita su confianza en poder completar las mejoras necesarias a tiempo, garantizando así que el escenario esté a la altura de uno de los enfrentamientos más trascendentales y esperados del fútbol argentino





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