Preocupación en la Selección Argentina: Dibu Martínez entrena con vendaje y su debut en el Mundial 2026 está en duda

El arquero argentino Emiliano Martínez sufre una fractura en el dedo meñique y trabaja a contrarreloj para estar disponible en el debut del Mundial 2026. La lesión, sumada a otras dolencias en el plantel, genera incertidumbre en el cuerpo técnico de Lionel Scaloni.

El arquero Emiliano 'Dibu' Martínez es uno de los futbolistas del plantel de Lionel Scaloni que trabaja contrarreloj para recuperarse, a días del debut en el Mundial 2026 .

Sin embargo, la habitual mística del grupo se vio empañada por la preocupación en torno a la enfermería del equipo, con un foco de atención excluyente: el estado físico del arquero y referente de los campeones del mundo. Si bien la lista de 26 convocados incluye a varios futbolistas afectados por distintas dolencias, la situación del arquero titular es la que genera mayor inquietud de cara al estreno mundialista del 16 de junio.

Martínez arribó a la concentración con una fractura en el dedo meñique de la mano derecha, lesión que padeció en la antesala de la final de la Europa League. En las primeras prácticas realizadas en Estados Unidos, se lo vio entrenar con un visible vendaje protector en la zona afectada. Aunque su presencia en el debut no está descartada, la evolución de su mano condicionará las cargas de trabajo de los próximos días.

Consciente de las limitaciones que le impone la fractura, el propio arquero acudió a sus redes sociales oficiales tras la práctica para compartir sus sensaciones con los hinchas, acompañando el posteo con postales del entrenamiento.

"Día 1 con mucha ilusión, triste de no poder hacer todo pero contento con estar con amigos y unidos por un país", expresó, reflejando el sabor agridulce de no poder trabajar a la par de sus compañeros pero ratificando su compromiso grupal





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