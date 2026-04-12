Preocupación en Independiente: Lomónaco, lesionado, enciende las alarmas y pone en jaque la defensa

El defensor central de Independiente, Lomónaco, sufrió una posible lesión durante el empate ante Boca y podría perderse los próximos partidos cruciales para la clasificación a los playoffs. El equipo, ya sin Montiel por lesión, enfrenta un momento delicado en el Torneo Apertura.

Pero aun así, se encuentra al límite: marcha séptimo en la Zona A del Torneo Apertura y no tendrá margen de error en las próximas pruebas que se avecinan, enfrentando a Defensa el próximo sábado como local, a Riestra el viernes 24, y a San Lorenzo el domingo 3 de mayo en el Nuevo Gasómetro. En estos encuentros, el Rojo buscará asegurar su clasificación a los playoffs.

Y justo en la antesala de la fase decisiva de la competencia, surgió un contratiempo que generó preocupación: El defensor central de 24 años solicitó el cambio y fue sustituido por Juan Fedorco a los 29 minutos del segundo tiempo, después de tomarse el posterior de la pierna derecha. Por la manera en que abandonó el campo de juego, sin poder caminar con normalidad y con gestos evidentes de dolor en el área afectada, la situación encendió las alarmas. Sin embargo, el cuerpo médico del equipo lo examinó en el vestuario y mantuvo contacto con el defensor durante el día de ayer. Y aunque se espera el parte médico oficial, todo sugiere que se trataría solo de una fuerte contractura. Se espera que vuelva a entrenar este lunes por la mañana. Se trata de un futbolista que se convirtió en una pieza clave del equipo desde que llegó a Avellaneda, a mediados de 2024, proveniente del Bragantino. Lomónaco acumula 970 minutos jugados en lo que va del semestre, distribuidos en 12 partidos. Aunque las primeras señales el día posterior al partido contra Boca le dieron cierta tranquilidad a Quinteros, todavía es necesario que los médicos lo evalúen con mayor precisión. Las alternativas que el técnico tiene disponibles para esa posición son Fedorco y Nicolás Freire. Ambos entraron en La Bombonera para conformar una línea de cinco defensores en la parte final del partido. Santiago Montiel sufrió un desgarro en el isquiotibial izquierdo frente a Racing. En principio, al extremo le tomaría dos semanas de recuperación. Hubo un engaño espectacular: El tremendo engaño de Velasco a Lomónaco en el penalti de Boca. El análisis individual de Independiente ante Boca. Boca, Independiente y un empate polémico en La Bombonera. El contexto del partido contra Boca, en La Bombonera, fue de alta tensión. El empate 2-2 dejó un sabor agridulce, especialmente por la forma en que se desarrolló el encuentro y las polémicas arbitrales. La lesión de Lomónaco, que obligó a su sustitución, se sumó a las preocupaciones del cuerpo técnico, que ya lidiaba con la baja de Santiago Montiel por lesión. La importancia de Lomónaco en el esquema de Quinteros es innegable, ya que se ha consolidado como un defensor central titular y un jugador con gran presencia en el campo. Su ausencia, en caso de confirmarse la lesión, sería un duro golpe para el equipo en un momento crucial de la temporada, cuando se definen las posiciones para la clasificación a los playoffs. La necesidad de obtener buenos resultados en los próximos partidos es imperativa para Independiente, que busca afianzarse en la zona de clasificación. La presión aumenta, y el margen de error se reduce, lo que convierte cada encuentro en una verdadera batalla por los puntos. La preparación para los próximos partidos será clave para Independiente. El entrenador, Quinteros, deberá evaluar las opciones disponibles en defensa y encontrar la mejor combinación para suplir la posible ausencia de Lomónaco. Fedorco y Freire, quienes ya jugaron en La Bombonera, podrían ser las alternativas principales, pero su desempeño en los entrenamientos y en los partidos de prueba será fundamental para determinar quién ocupará el puesto vacante. Además de las cuestiones tácticas, el aspecto mental también jugará un papel importante. Los jugadores deberán mantener la concentración y la motivación, a pesar de las adversidades. El apoyo de la afición será crucial en los partidos como local, donde el equipo buscará sumar la mayor cantidad de puntos posibles. El análisis del partido contra Boca reveló detalles importantes, como el engaño de Velasco en el penalti, que evidenció la astucia y la capacidad del rival. Independiente deberá aprender de sus errores y fortalecer sus puntos débiles para afrontar los desafíos que se avecinan





DiarioOle / 🏆 11. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Independiente Lomónaco Lesión Boca Torneo Apertura Playoffs Fútbol Defensa Quinteros Santiago Montiel

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Úbeda sorprende: Boca presenta un equipo plagado de suplentes ante IndependienteClaudio Úbeda realiza cambios drásticos en el equipo de Boca Juniors para el clásico contra Independiente, priorizando la Copa Libertadores. Camilo Rey Domenech sustituirá a Leandro Paredes. La decisión genera reacciones encontradas entre los hinchas.

Read more »

Independiente busca asegurar su lugar en los playoffs ante Boca con cambios obligadosEl entrenador de Independiente, Quinteros, realiza ajustes en la alineación titular para enfrentar a Boca Juniors. La baja de Montiel por lesión y la posible inclusión de jóvenes como Abaldo y Pérez Curci obligan a cambios tácticos, buscando asegurar la clasificación a los playoffs del Apertura.

Read more »

Las seis claves del clásico entre Boca e IndependienteEl Xeneize y el Rojo protagonizarán una nueva edición del derbi este sábado en la Bombonera. Acá, te contamos todo lo que tenés que saber.

Read more »

Boca vs. Independiente, por el Torneo Apertura, minuto a minuto, en VIVO: formaciones, hora y TVEl Xeneize y el Rojo se enfrentan este sábado en La Bombonera con formaciones renovadas, bajas clave y la mira puesta en los playoffs.

Read more »

Boca vs. Independiente, por el Torneo Apertura: día, horario y cómo verlo por TVEl Xeneize, que debutó con un triunfo en la Copa Libertadores, recibe al Rojo en La Bombonera. Acá los detalles.

Read more »

Previa Detallada: Boca vs. Independiente, Todos los Detalles que Necesitas SaberAnálisis completo del clásico Boca vs. Independiente. Conoce las posibles formaciones, los jugadores convocados, el arbitraje y dónde ver el partido. ¡No te pierdas ningún detalle!

Read more »