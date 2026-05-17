Preocupación en Independiente: demanda y condena por grooming en menores

El Club Atlético Independiente radicó una denuncia penal por tres casos de grooming en las divisiones juveniles del fútbol infantil, detectados por la Justicia bonaerense. A través de un comunicado oficial, se informaba sobre una serie de maniobras de manipulación a las que los menores habían sido sometidos a través de las redes sociales. El club convocó a Grooming Argentina, organización dedicada a la prevención y lucha contra el grooming, para coordinar charlas informativas y preventivas en el predio de Villa Domínico.

Preocupación en Independiente : el club radicó una denuncia penal por tres casos de grooming en las divisiones juveniles de la Justicia bonaerense tras detectar tres casos de grooming que afectaron a menores que juegan en el fútbol infantil de la institución.

Hace dos meses, el padre de uno de los niños afectados detectó que su hijo había sido víctima de esta modalidad delictiva y se comunicó con el entrenador de su respectiva categoría para informar la anomalía. Inmediatamente, y de acuerdo a un comunicado oficial del club, los directivos de la institución de Avellaneda recibieron a la familia de la víctima en la sede social y pusieron a su disposición la asistencia necesaria para Alertado por las maniobras de manipulación a las que había sometido ese niño a través de las redes sociales, Independiente le comunicó a todas las áreas de la institución para reforzar la prevención.

Fue justamente en ese contexto que El padre de un menor que integra el fútbol infanto-juvenil de la Institución se comunicó con el entrenador de la categoría para denunciar que su hijo había sido víctima de grooming. Frente a este panorama, Independiente convocó a Grooming Argentina, cuyos especialistas fueron recibidos en el predio de Villa Domínico, para coordinar charlas informativas y preventivas destinadas a concientizar sobre los riesgos de este delito.

Uno de los apoderados del club y un dirigente se presentaron ante la Fiscalía n.º 2 de Avellaneda para formalizar la correspondiente denuncia penal y entregar las pruebas recopiladas. Además, se acordó con la fiscal a cargo regresar este lunes con el objetivo de ampliar la presentación y aportar nueva información.

El Club Atlético Independiente reafirma su compromiso absoluto con la protección de todos los niños, niñas y adolescentes, y continuará trabajando junto a profesionales y organismos especializados para prevenir y combatir toda forma de violencia contra los menores - Entrá a la guía de servicio y encontrá tips de los expertos sobre cómo prevenir, actuar y encontrar ayuda frente a este problema. La Justicia condena a un hombre a 20 años de prisión por abuso sexual contra una niña sin haber tenido contacto físico; mientras que Guardiola llegó a su título 20 en 10 años en el Manchester City, pero le puso pausa al festejo: ‘Ni una sola cerveza





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