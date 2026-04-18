Preocupación en el Chelsea: Enzo Fernández pide el cambio en su regreso ante Manchester United

El mediocampista argentino sintió una molestia en la pantorrilla al final del partido contra el Manchester United, generando incertidumbre sobre su estado físico de cara al próximo encuentro contra Brighton. La situación se suma a las tensiones recientes con el entrenador, quien no le devolvió la capitanía.

El mediocampista argentino Enzo Fernández volvió a vestir la camiseta del Chelsea este sábado para disputar el encuentro correspondiente contra el Manchester United . Sin embargo, su regreso al once titular tras dos partidos de ausencia no estuvo exento de preocupación. Al finalizar el partido, el jugador solicitó ser sustituido, lo que de inmediato encendió las alarmas sobre su estado de salud.

La incertidumbre se apoderó del ambiente, especialmente al tratarse de un jugador clave para el equipo londinense. Tras el partido, el entrenador Liam Rosenior compartió detalles preliminares sobre la dolencia de Fernández. "Lo acabo de ver en el vestuario. Creo que era su pantorrilla. Espero que sea un calambre. Está trabajando en ello ahora mismo porque queremos que esté obviamente en forma para el martes", declaró Rosenior, según consignó el medio The Athletic. Estas palabras, si bien intentan tranquilizar, dejan entrever la posibilidad de una lesión más allá de un simple calambre, lo que pone en duda su participación en el próximo encuentro del Chelsea. El equipo se prepara para enfrentar al Brighton el próximo martes en una nueva jornada de la Premier League, y la posible ausencia de Fernández representa un golpe significativo para las aspiraciones del club. Este partido ante el Manchester United marcó el retorno de Enzo Fernández como titular después de haber estado fuera del equipo por sanción. La sanción fue impuesta por el propio entrenador debido a unas declaraciones del jugador sobre una posible salida al Real Madrid, una situación que lo marginó de dos encuentros. Si bien Liam Rosenior decidió reincorporarlo al plantel, un gesto que indica una tregua, no le devolvió la cinta de capitán. El brazalete fue otorgado a Moisés Caicedo, una decisión que subraya la tensión latente entre el cuerpo técnico y el mediocampista argentino. La pérdida de la capitanía, incluso con su regreso al campo, es un indicativo claro de que la relación entre el jugador y el entrenador aún atraviesa un momento delicado. El partido contra el Manchester United terminó con una derrota para el Chelsea por 1-0. En los minutos finales, con el equipo desesperado por conseguir el empate, Enzo Fernández se sumó al ataque. En un intento por conectar con un balón aéreo, se lanzó para cabecear una pelota que un defensor rival despejó justo a tiempo. En ese esfuerzo, el mediocampista argentino quedó tendido en el suelo, manifestando dolor en su pierna derecha. A pesar de las evidentes muestras de sufrimiento, logró abandonar el campo por sus propios medios, gesticulando hacia el banco de suplentes para solicitar el cambio, lo que confirmó la gravedad de la molestia y su imposibilidad de continuar en el encuentro





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