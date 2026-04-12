Preocupación en Argentina: Lesiones de Martínez enciende las alarmas a 60 días del Mundial

A medida que se acerca el Mundial de 2026, la Selección Argentina enfrenta un momento de incertidumbre debido a las lesiones de dos de sus figuras clave, Emiliano 'Dibu' Martínez y Lautaro Martínez. El arquero sufrió una molestia muscular que lo marginó de un partido de la Premier League, mientras que el delantero se recupera de una distensión en el sóleo. Con el debut mundialista a la vuelta de la esquina, el cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni monitorea de cerca la evolución de ambos jugadores.

Las alarmas se encienden a 60 días del Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026, especialmente cada vez que un jugador clave sufre una lesión. Este domingo, Lionel Scaloni, el entrenador de la Selección Argentina , vivió un día agitado.

Emiliano 'Dibu' Martínez, una de las figuras más importantes del equipo argentino, sintió una fuerte molestia muscular durante el calentamiento previo al partido entre su equipo, el Aston Villa, y el Nottingham Forest, correspondiente a una nueva fecha de la Premier League de Inglaterra. Martínez fue inmediatamente reemplazado en la planilla oficial por el arquero neerlandés Marco Bizot, y ni siquiera fue al banquillo. En su lugar, el joven James Wright, de tan solo 21 años, fue convocado de urgencia. Una buena decisión del entrenador Unai Emery, quien preparó una alternativa para un partido como visitante. La preocupación ahora radica en esperar los resultados de los estudios médicos para determinar la gravedad de la lesión del arquero marplatense. 'Dibu' venía de tener una actuación destacada en la victoria a domicilio sobre el Bologna por 3-1, en el partido de ida de los cuartos de final de la Europa League. Además de perderse el compromiso en The City Ground, la casa del Forest, se torna incierta su participación en el partido de vuelta contra el equipo italiano, programado para el próximo jueves a las 16:00 en Villa Park. La situación genera inquietud y pone en alerta al cuerpo técnico de la selección, a la espera de noticias sobre la evolución de la lesión del portero titular





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