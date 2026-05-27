Premios Gardel 2026: Deslumbrante alfombra roja en el Teatro Coliseo

Resumen de la alfombra roja de los Premios Gardel 2026, con los looks y artistas más destacados.

La noche del miércoles 2 de septiembre de 2026, el Teatro Coliseo de la Ciudad de Buenos Aires fue el escenario de la 27ª edición de los Premios Gardel , organizados por la Cámara Argentina de la Música Grabada (CAPIF).

La alfombra roja se convirtió en un desfile de moda y talento, donde los artistas más destacados de la industria musical argentina lucieron sus mejores looks y compartieron sus emociones previas a la ceremonia. Entre los primeros en llegar estuvo la banda femenina del momento, K4OS, que posó con energía y estilo. Sus integrantes optaron por conjuntos en tonos metalizados, marcando tendencia.

Luck Ra, el cantante de cuarteto, eligió un traje azul noche con detalles en pedrería, mientras que Eruca Sativa, con tres nominaciones, se presentó con un estilo rockero descontracturado, combinando jeans rasgados con chaquetas de cuero. Ángela Torres deslumbró con un vestido largo de tul rojo, cortesía del diseñador argentino Gabriel Lage, y comentó en la alfombra que se sentía muy feliz por su nominación a Mejor Álbum de Pop.

La orquesta Delio Valdés, nominada a su quinto Gardel, llegó en grupo, con trajes a rayas que evocaban la tradición del son cubano. Ian Lucas, la joven promesa del pop, apareció con un look casual pero sofisticado: camisa blanca, pantalones negros y zapatillas de diseño.

Yami Safdie, cantante y compositora, optó por un vestido midi con estampado floral, mientras Abel Pintos, una de las figuras más queridas, saludó a los fans con su clásica sonrisa y lució un traje gris perla con corbata negra. Candu Domínguez, conocido por su estilo irreverente, llevó un conjunto oversize de colores neón. Sofía Mora eligió un vestido negro con hombreras marcadas, y Nacho Augenuino se destacó con un traje de terciopelo burdeos.

Zoe Gotusso, la exintegrante de Salvapantallas, sorprendió con un vestido corto de lentejuelas verdes. Marilina Plastilina, nominada en la categoría de música urbana, lució un look andrógino con pantalones anchos y una chaqueta de cuero con tachas. Silvestre y La Naranja, nominados a Mejor Álbum de Pop Rock, llegaron en grupo, todos con camisas estampadas y jeans.

Luz Gaggi, una de las revelaciones de la noche, anunció el lanzamiento de su nuevo álbum durante su paso por la alfombra, emocionando a sus seguidores. Valentín Vargas, con un súper look en tonos plateados, demostró por qué es considerado un ícono de la moda joven. Por último, Mia Folino, hija de la reconocida cantante Hilda Lizarazu, llegó con un vestido de gasa blanco y se mostró nerviosa por su nominación a Mejor Nuevo Artista.

La alfombra roja de los Premios Gardel 2026 no solo fue un escaparate de moda, sino también un espacio para que los artistas expresaran su gratitud y expectativas. La diversidad de estilos y géneros musicales quedó reflejada en cada look, desde el glamour más clásico hasta las propuestas más vanguardistas. La velada prometía ser inolvidable, con actuaciones en vivo y la entrega de los tan ansiados galardones, que celebran lo mejor de la música argentina





clarincom / 🏆 3. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Premios Gardel Alfombra Roja Teatro Coliseo Música Argentina Moda

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Premios Gardel 2026: cuándo se entregan y cómo verlos en vivoLa ceremonia se realizará en el Teatro Coliseo de la Ciudad de Buenos Aires, mientras que TNT y HBO Max transmitirán el evento en vivo. Habrá shows musicales, alfombra roja y una fuerte presencia de artistas de distintos géneros. Milo J lidera las nominaciones con su aclamado proyecto “La vida era más corta”.

Read more »

A qué hora empiezan los Premios Gardel 2026 y dónde ver en vivo hoyLos premios que reconocen lo mejor de la música nacional se celebrarán este martes.El artista con más nominaciones es Milo J, con un total de nueve candidaturas.

Read more »

Premios Gardel 2026: ¿quién será el conductor y qué histórica banda recibirá el premio a la trayectoria?Esta gala de premiación reúne a los artistas más influyentes de la Argentina del último año en un gran abanico de géneros

Read more »

Premios Gardel 2026: todos los looks de la fiesta de la músicaLa ceremonia organizada por CAPIF reunió en el Teatro Coliseo a las figuras más emblemáticas de la escena musical argentina; los mejores y peores vestidos de la noche

Read more »