La séptima edición del Premio Nacional Javier Villafañe distingue a tres producciones teatrales destacadas en el Centro Cultural de la Cooperación, reafirmando su carácter federal e internacional.

Con motivo del treinta aniversario del fallecimiento del célebre titiritero y poeta Javier Villafañe, se llevó a cabo en el Centro Cultural de la Cooperación (CCC) la ceremonia de entrega de la séptima edición del premio nacional que lleva su nombre. Esta distinción constituye el único galardón oficial en Argentina dedicado específicamente a producciones teatrales de títeres y objetos dirigidas tanto a infancias como a público adulto.

Resultados del jurado infantil y especializado

En el ámbito de los premios mayores, el jurado compuesto exclusivamente por niñas y niños eligió como ganador a Remigio Verdiales, un carpincho creado por Pablo Gorlero y dirigido por él mismo, con la interpretación del Grupo de Titiriteros del San Martín de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por su parte, el jurado especializado otorgó el galardón al espectáculo apto para todo público a La obra en la cabeza, una producción de la provincia de Buenos Aires escrita e interpretada por Gastón Guerra bajo la dirección de Fernando Armani.

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Para la categoría de mejor espectáculo para público de adultos, el premio correspondió a Flota, rapsodia santafesina, una obra con dirección general de Javier Swedzky y codirección de Sebastián Santa Cruz originaria de Santa Fe. Estas tres producciones principales además cosecharon múltiples distinciones en los rubros específicos de la competencia, demostrando la alta calidad técnica del sector.

Dominio en categorías individuales y trayectorias

La obra en la cabeza encabezó la jornada con un total de tres premios, sumando los reconocimientos a Adaptación o Versión libre y Mejor intérprete masculino, este último compartido entre Gastón Guerra y Gustavo Garabito de Animacuentos. Flota triunfó en la categoría de Obra dramática nacional, mientras que Remigio Verdiales se llevó el premio a Mejor intérprete femenina para Ana Galati.

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En la categoría de Dirección, los galardones fueron para Román Lamas por Historia del soldado y Hernesto Mussano por Romeo y Julieta de bolsillo. Los espectáculos destacados incluyeron a Walki y la llama en el rubro Unipersonal, Distopía como coproducción experimental entre Mendoza y Brasil, Pañuelos en el tiempo en Pequeño formato y la mexicana Las niñas y los niños de papel en la categoría Extranjero.

Homenajes y contexto político del sector

La ceremonia también incluyó reconocimientos a la trayectoria individual de Elena Santa Cruz y Alejandro Mateo de la CABA, así como el reconocimiento grupal a La Faranda. Se rindieron homenajes a los artistas fallecidos Aidé Andreone, Graciela Cabezas, María Inés López, Nora Lladós, Marcelo Reynoso, Mónica Rojas Villavicencio, Ivo Siffredi y Guadalupe Tempestini. La creadora del premio, impulsada por el Área de Títeres y Espectáculos para las infancias del CCC desde 2012, destacó su carácter federal e internacional.

En la séptima edición estuvieron presentes Natalia Villafañe y Juano Villafañe, hijos del homenajeado, quienes ofrecieron un fragmento de una obra de su padre. La titiritera y directora Antoaneta Madjarova, miembro del jurado y de la dirección artística, pronunció un discurso crítico hacia las políticas culturales actuales. Madjarova denunció las nefastas políticas del gobierno nacional, señalando el cierre de instituciones, la quita de subsidios para arte, cultura, ciencia y educación, y la pérdida de puestos laborales.

Alcance federal e internacional del certamen

A pesar de la situación y las múltiples dificultades, el sector respondió con más creación y producciones, tejiendo vínculos entre colegas. Madjarova definió el acontecimiento como una fiesta de los títeres y destacó el valor del encuentro entre compañeros. El premio recibe espectáculos de provincias argentinas como Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut, Tucumán, Chaco y Misiones, además de la provincia de Buenos Aires y CABA.

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La edición actual también recibió producciones de Latinoamérica y Europa, incluyendo obras de México, Colombia, Ecuador, España y Portugal, así como coproducciones entre Argentina y Brasil, Chile, España y Paraguay. Se presentó un video recordatorio por los noventa años del fusilamiento de Federico García Lorca, producido por la Compañía El Ñaque Títeres, completando una jornada que reafirma la vitalidad del arte con títeres en el continente.