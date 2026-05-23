Premio Auto de Oro y Selección de Sistemas de Rodamiento

La evaluación del Centro de Experimentación permite determinar la relación entre el equipamiento de seguridad y el precio de los autos, seleccionando así al ganador de cada categoría.

El año pasado se realizó el Premio Auto de Oro y la Selección de Sistemas de Rodamiento, donde una gran sorpresa se dio al conocer los ganadores, ya que 5 de los 10 premiados quedaron en manos de marcas chinas.

La elección del ganador se realiza tras una evaluación del Centro de Experimentación con una puntuación que analiza la relación entre el equipamiento de seguridad y el precio de los autos. El Índice de Seguridad es un estudio que determina el nivel de equipamiento de seguridad de un vehículo mediante el análisis de las unidades en el laboratorio de experimentación





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