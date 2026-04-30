Precios del petróleo alcanzan récord histórico en medio de tensiones geopolíticas y conflicto en Medio Oriente

El barril de Brent supera los 125 dólares, el valor más alto en cuatro años, tras amenazas de bloqueo en el estrecho de Ormuz. Mientras, Donald Trump genera polémica con una imagen que renombra el paso marítimo y las tensiones en Medio Oriente se intensifican con la muerte de miembros de Hezbollah. Además, el superyate de un oligarca ruso cruza el estrecho sin problemas, destacando su influencia en la región.

HONG KONG. - Los precios del petróleo registraron un nuevo aumento significativo este jueves en los mercados asiáticos, con el barril de Brent alcanzando un récord histórico de más de 125 dólares, el valor más alto desde el inicio del conflicto en Medio Oriente .

Este repunte se produjo tras las declaraciones de Estados Unidos sobre la posibilidad de un bloqueo prolongado del estrecho de Ormuz, una vía marítima estratégica para el transporte de crudo. A las 4:30 (GMT), el precio del Brent subió un 6,8%, superando los 126 dólares, un nivel no visto en cuatro años.

Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI), referencia del mercado estadounidense, experimentó un incremento del 3%, llegando a 110,09 dólares, después de haber crecido casi un 7% el día anterior. En medio de la tensión geopolítica, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, compartió en su red social Truth Social una imagen polémica que bautizaba al estrecho de Ormuz como "Estrecho de Trump", generando controversia.

Mientras tanto, el jefe del Pentágono enfrentó duras críticas en el Congreso por el manejo de la guerra con Irán. En otro frente, las Fuerzas de Defensa de Israel confirmaron la muerte de dos miembros de Hezbollah en el sur de Líbano, intensificando las tensiones regionales. Trump, por su parte, pidió al presidente ruso, Vladimir Putin, un alto el fuego en Ucrania, en un momento de creciente tensión con líderes europeos.

Ophir Falk, asesor de política exterior del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, acusó a Hezbollah de violar repetidamente el alto el fuego y justificó la respuesta militar de Israel.

"Hezbollah está violando el alto el fuego. No es sorprendente, y estamos respondiendo con fuerza", declaró Falk en una entrevista con CNN, añadiendo que "ellos atacan a civiles y nosotros atacamos a terroristas de Hezbollah. Esa es la principal diferencia". A dos meses del inicio del conflicto en Medio Oriente, Trump lanzó una amenaza directa contra Irán en su cuenta de Truth Social, con el objetivo de "espabilar" al régimen iraní y buscar una negociación.

El analista internacional Andrés Repetto, en un programa de LN+, analizó las declaraciones del expresidente: "Esta visión de que no está pasando nada, ¿cuánto tiempo se puede fingir demencia? ¿Cuánto tiempo se puede vivir en este limbo, cuando ya llevamos dos meses y un día de guerra". Repetto también destacó que, a pesar de las declaraciones beligerantes, militarmente ninguna de las partes tiene interés en prolongar el conflicto.

"Ayer un militar iraní decía que la guerra no terminó, que se están preparando y viendo todos los objetivos. El tema es que, a nivel militar, evidentemente a ninguna de las dos partes les conviene seguir combatiendo y están viendo cómo continuar el conflicto", explicó.

Además, subrayó la "realidad paralela" en la que se desarrolla el conflicto, en contraste con el discurso de unidad entre Estados Unidos y Gran Bretaña durante la visita del rey Carlos III. En otro desarrollo, el superyate Nord, propiedad del oligarca ruso Alexei Mordashov y valorado en 500 millones de dólares, logró cruzar el estrecho de Ormuz sin problemas, a pesar de los bloqueos que afectan al resto del mundo.

Este hecho ha renovado el interés en la figura de Mordashov, un magnate cercano al presidente ruso Vladimir Putin, quien obtuvo la aprobación tanto de Irán como de Estados Unidos para realizar la maniobra en un momento de alta tensión en la región. Mordashov, con una fortuna estimada en 36.900 millones de dólares, es considerado el hombre más rico de Rusia según la revista Forbes.

A pesar de su imagen de "hombre de acero", Mordashov tiene una formación internacional, con un MBA de la Universidad de Northumbria en el Reino Unido y una maestría en ingeniería del Instituto de Economía de Leningrado. Su ascenso en el mundo empresarial comenzó en Cherepovets, una ciudad industrial al norte de Moscú, donde escaló posiciones en la siderúrgica Severstal hasta convertirse en su director financiero a una edad temprana.

Un episodio clave en su biografía, según Forbes, fue cuando retuvo la mayoría de las acciones de la planta para evitar que cayera en manos de agentes externos, lo que le valió el apodo de "El Tanque". Su imperio empresarial se sustenta en Severstal, la mayor productora de acero y minería de Rusia, que también desempeña un papel crucial en la defensa del Estado





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