Análisis de la subasta semanal en Jesús María. Los terneros lideran el alza con un incremento superior al 10% en todas las categorías, mientras los novillos registran caídas cercanas al 6%.

En la subasta semanal realizada en la localidad de Jesús María se registró una clara divergencia en el comportamiento de los precios de la hacienda bovina. Tras varias semanas caracterizadas por la estabilidad y la ausencia de grandes fluctuaciones, el remate más reciente mostró un dinamismo significativo que benefició desproporcionadamente a los animales destinados a la invernada. Mientras las categorías de terneros experimentaron una recuperación importante, las vaquillonas, toros y especialmente los novillos enfrentaron retrocesos en sus cotizaciones.

Mecanismo de recuperación del mercado bovino

Los datos obtenidos indican que la recuperación en los precios fue generalizada para los terneros, abarcando las tres categorías de peso relevadas en la jornada. El avance más destacado superó el umbral del 10%, marcando un punto de inflexión tras el periodo de estancamiento anterior. Este fenómeno se contrasta con la hacienda gorda destinada al consumo directo, la cual operó en baja. En total, salieron a la pista 898 animales, divididos entre 148 ejemplares gordos y 750 cabezas de ganado de invernada. Esta cifra demuestra una notable recuperación en el stock disponible, superando la oferta de la semana pasada, la cual contó con solamente 650 cabezas de ganado.

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Desempeño detallado de novillos y vacas

Los novillos livianos, aquellos que pesan entre 300 y 350 kilos, fueron afectados por una reducción de $ 300 en su valor, lo que les permitió alcanzar un máximo de $ 4.400 por kilo vivo. Esta cotización representa una caída del 6,4% respecto a la semana anterior, momento en el cual los animales habían alcanzado los $ 4.700 por kilo. En la categoría intermedia de 350 a 400 kilos no se pudo establecer una referencia directa para esta jornada, aunque en el encuentro anterior estos ejemplares se comercializaban hasta los $ 4.500 por kilo. Por otro lado, los novillos más pesados, de 400 a 450 kilos, registraron una pérdida similar de $ 300, bajando de $ 4.400 a $ 4.100, lo que equivale a una disminución cercana al 6,8%.

Las hembras también mostraron tendencias a la baja. Las vaquillonas de 300 a 350 kilos resignaron $ 200, cerrando su venta máxima en $ 4.300 por kilo vivo, tras haber marcado un máximo de $ 4.500 en el remate previo. Por su parte, las vaquillonas de 350 a 400 kilos llegaron a cotizar en $ 4.100, aunque no es posible realizar una comparación semanal precisa debido a la falta de un precio de referencia en esa categoría específica durante la subasta anterior. Los toros acompañaron esta tendencia negativa, perdiendo $ 100 y bajando su valor de $ 3.700 a $ 3.600 por kilo vivo.

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Alza significativa en categorías de terneros

En contraposición a la hacienda gorda, los terneros demostraron una sólida recuperación en todas las rangos de peso evaluados. Los animales de 150 a 200 kilos registraron el incremento más importante, subiendo $ 700 hasta alcanzar un máximo de $ 6.700 por kilo vivo. Frente a los $ 6.000 registrados la semana pasada, este movimiento implicó un incremento del 11,7%, consolidándose como el dato más positivo de la jornada. Los terneros más livianos, que oscilan entre 100 y 150 kilos, también experimentaron un alza significativa, aumentando $ 600 y llegando a $ 7.000 por kilo vivo, lo que representa una variación del 9,4% respecto a los $ 6.400 del encuentro anterior.

La categoría de 200 a 250 kilos completó el panorama de recuperaciones, aunque con una magnitud menor. Estos animales pasaron de $ 5.000 a $ 5.200, logrando una mejora de $ 200, lo que equivale a un aumento del 4%. En el sector de vacas, las ejemplares buenas se comercializaron hasta $ 3.400, las regulares alcanzaron los $ 2.800 y las de conserva marcaron un máximo de $ 2.500. Adicionalmente, la vaca de invernada de buena categoría logró un precio de $ 3.100, reflejando la diversidad de valores dentro del mismo remate.