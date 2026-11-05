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Precios Chevrolet 2026: Onix desde $33M y Silverado a $118M

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Precios Chevrolet 2026: Onix desde $33M y Silverado a $118M
Chevrolet · Silverado High Country · Onix
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Conoce el listado oficial de precios y financiación de Chevrolet en noviembre 2026. Desde el Onix a $33.6M hasta la Silverado a $118M con planes a tasa 0%.

La lista oficial de precios de Chevrolet para noviembre de 2026 establece un rango que va desde los $33.607.900 del modelo de entrada hasta los $118.005.900 de la pick-up más lujosa. El Chevrolet Onix y su variante sedán, el Onix Plus, mantienen su posición como las opciones más accesibles de la marca con un valor de $33.607.900. En el extremo superior, la Chevrolet Silverado High Country se consolida como el vehículo más costoso del portafolio con un precio de $118.005.900.

Rango de precios y modelos clave

La gama de vehículos se estructura con precios específicos para cada versión y transmisión. El Chevrolet Onix 1.0 T LT manual inicia en $33.607.900, mientras que la versión activa automática asciende a $37.193.900. Las versiones Premier y RS se sitúan en $40.274.900 y $40.764.900 respectivamente. El Onix Plus ofrece la misma base económica de $33.607.900 para la versión LT manual, extendiéndose hasta $40.274.900 para la versión Premier automática.

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En el segmento compacto, el Chevrolet Sonic Premier automático se ofrece a $40.624.900 y su variante RS a $42.000.900. La Chevrolet Spin 1.8N LT manual cuesta $37.459.900, mientras que la versión 7A Premier automática llega a $43.919.900. El Chevrolet Tracker 1.2T LT automático inicia en $41.436.900, con versiones LTZ, Premier y RS que alcanzan los $51.914.900. El Spark EUV Activ se mantiene en $39.037.900.

Planes de financiación a tasa 0%

Chevrolet habilita condiciones de crédito especiales mediante planes que ofrecen tasa 0% durante 12, 18 o 24 meses con topes específicos. Para el plan Onix y Onix Plus, el tope máximo es de $25.000.000 a 12 meses, bajando a $22.000.000 en 18 meses y $20.000.000 en 24 meses. El plan Sonic permite un tope de hasta $28.000.000 a un año, $25.000.000 a 18 meses y $22.000.000 a dos años.

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El plan Tracker tiene un tope de $27.000.000 a 12 meses, $26.000.000 a 18 meses y $19.000.000 a 24 meses. Existe un plan específico para Tracker RS que permite hasta $28.000.000 a 18 meses y $22.000.000 a 24 meses. El plan Spark EUV tiene un tope más restrictivo de $15.000.000 a 12 meses. La Captiva PHEV Premier permite hasta $30.000.000 a un año y $26.500.000 a 18 meses.

Precios de la Chevrolet S10 y Silverado

La línea S10 presenta una estructura de precios diversa entre cabina simple y doble. La S10 CS WT 4X2 manual cuesta $45.032.900, mientras que la 4X4 manual alcanza $51.992.900. En cabina doble, la versión 2026 WT 4X2 parte en $50.067.900. La S10 CD 2026 4X4 WT manual se cotiza en $56.146.900, y la automática 2027 en $58.539.900. Las versiones Z71 y TB automáticas 2027 superan los $66 millones.

Los modelos más equipados de la S10 incluyen la LTZ automática a $71.678.900 y la High Country a $75.714.900. Los planes de financiación para S10 WT, Z71 y Trail Boss permiten hasta $30.000.000 a 12 meses y $25.000.000 a 18 meses. Para las versiones LTZ y High Country, el tope sube a $43.000.000 a 12 meses y $30.000.000 a 18 meses. También existe una opción estándar de hasta $50.000.000 a 30 meses con una tasa del 25,9%.

Montana, Trailblazer y el plan de ahorro

La Chevrolet Montana 1.2T LT automática se ofrece a $42.292.900, con versiones LTZ, Premier y RS que llegan a $49.503.900. El plan de financiación para Montana permite un tope de $30.000.000 a 12 meses y $18.000.000 a 18 meses. Las versiones Premier y RS cuentan con un plan especial que facilita hasta $25.000.000 a 18 meses. La Chevrolet Trailblazer 2.8 4X4 HC automática se cotiza en $82.959.900 con financiación de hasta $43.000.000 a 12 meses.

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La gama de pick-ups se cierra con la Chevrolet Silverado. El modelo 2025 High Country cuesta $112.516.900. Las versiones 2026 incluyen la Z71 Trail Boss en $110.951.900 y la High Country en $118.005.900. El plan de financiación para Silverado tiene un tope de $15.000.000 a 12 meses. Todos los planes mencionados permiten diferir el pago de la primera cuota hasta por 60 días. Como alternativa, el Plan Chevrolet ofrece ahorro programado con financiamiento del 80% al 100% en cuotas prolongadas y seguro bonificado al 50% en los primeros tres meses.

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Chevrolet Silverado High Country Onix S10 Tracker

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