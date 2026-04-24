Prórroga para Declaraciones Juradas en el Gobierno y Avance de la Investigación sobre Adorni

La Oficina Anticorrupción extiende el plazo para la presentación de declaraciones patrimoniales mientras se investiga el presunto enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni, con nuevos detalles sobre sus gastos en un viaje a Aruba y otras operaciones financieras.

En un contexto marcado por la investigación en curso sobre el presunto enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni , la Oficina Anti corrupción (OA) ha anunciado la prórroga del plazo para la presentación de las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios del gobierno de Javier Milei .

Esta decisión, formalizada a través de la Resolución 3/2026 publicada en el Boletín Oficial y firmada por la titular de la OA, Gabriela Zangaro, extiende el plazo hasta el 31 de julio de 2026 para la presentación de las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales correspondientes al período 2025. La medida busca asegurar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia establecidas por la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública, que exige la presentación inicial, actualizaciones anuales y la rendición de cuentas al finalizar el mandato.

La OA justifica esta prórroga argumentando la necesidad de contar con la información fiscal completa del período 2025, incluyendo las declaraciones de Impuestos a las Ganancias y Bienes Personales, procesadas por la Agencia de Control y Recaudación Aduanero (ARCA). La interdependencia entre los sistemas impositivo y patrimonial hace necesario este ajuste de plazos, ya que la falta de acceso a los formularios fiscales dificulta la correcta elaboración de las declaraciones patrimoniales.

Se ha instruido a los departamentos de recursos humanos de cada organismo a difundir esta prórroga entre los funcionarios afectados. Paralelamente, la investigación sobre el patrimonio de Manuel Adorni se intensifica con la confirmación judicial de gastos significativos realizados durante un viaje familiar a Aruba entre fines de 2024 y principios de 2025.

El expediente, liderado por el fiscal Gerardo Pollicita, revela desembolsos por un total de 14.696 dólares, incluyendo 8.874 dólares en alojamiento en dos hoteles de lujo y 5.800 dólares en pasajes aéreos. Adorni se hospedó inicialmente en el Embassy Suites Hilton Aruba Beach y posteriormente en el Divi Dutch Village Resort, disfrutando de una estadía prolongada junto a su familia.

Los vuelos, adquiridos a través de LATAM, costaron 1.450 dólares por persona, y fueron pagados en efectivo, con escalas en Perú e Ecuador. La investigación se centra en determinar si estos gastos son compatibles con los ingresos declarados por Adorni, quien en ese período percibía un salario de aproximadamente 3 millones de pesos mensuales, un monto que fue congelado hasta un reciente aumento del 112% otorgado por el presidente Milei.

El juez Ariel Lijo ha ordenado el levantamiento del secreto fiscal y bancario tanto de Adorni como de su esposa, Bettina Angeletti, para analizar en detalle sus movimientos financieros. Además del viaje a Aruba, la investigación abarca otras operaciones financieras sospechosas, como la compra de un departamento en Caballito por 230 mil dólares, financiada con un anticipo de apenas 30 mil dólares y un préstamo de 200 mil dólares proveniente de las mismas vendedoras del inmueble, dos jubiladas.

Un testigo ha declarado que Adorni aún adeuda 65 mil dólares por las refacciones del departamento, un monto que no ha sido documentado. La acumulación de estas evidencias ha intensificado el escrutinio sobre la situación patrimonial del Jefe de Gabinete, en un momento en que el gobierno de Milei promueve una política de austeridad para la población.

La prórroga de las declaraciones juradas, aunque justificada por la necesidad de contar con información fiscal completa, se produce en un contexto de creciente preocupación por la transparencia y la rendición de cuentas en la administración pública. La OA enfatiza que la Declaración Jurada Patrimonial Integral es una herramienta fundamental para el control de la evolución de los bienes de los funcionarios públicos y la prevención de conflictos de interés y la corrupción





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