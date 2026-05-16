PP advierte a Pedro Sánchez: tiene los días contados como presidente y su Gobierno vive en los minutos de la basura

El PP ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de ocultar información, tratar de engañar a la ciudadanía y filtrar conversaciones privadas. Además, han cargado contra él reproches como no respetar la ley, a los jueces, a los medios de comunicación y a las instituciones democráticas del Estado. Y han establecen un compromiso para que cuando cambien el Gobierno de España, también cambiarán la forma de tratar a Canarias.

El PP le advierte a Pedro Sánchez que ‘tiene los días contados’ como presidente y que su Gobierno ‘vive en los minutos de la basura’, afirmó este sábado en Las Palmas de Gran Canaria que el principal desafío de su partido cuando llegue al Gobierno en España, a partir de 2027, será que su destino está ligado al del otro, ya que considera que el ex secretario general del PSOE fue ‘el alter ego’ del presidente del Gobierno.

El PP le advierte a Pedro Sánchez que ‘tiene los días contados’ como presidente y que su Gobierno ‘vive en los minutos de la basura’, el dirigente popular denunció esa soberbia y esas maneras inaceptables de comportarse, ocultando información, tratando de engañar a la ciudadanía y filtrando conversaciones privadas. Tienen los días contados y añadió que ‘a Pedro Sánchez le quedan los días que dure el Gobierno antes de que se convoquen las elecciones generales’.

Cuando los españoles voten y cambien el Gobierno de España, también la forma de tratar a Canarias: ese es el compromiso del equipo de Alberto Núñez Feijoo





Cronistacom / 🏆 16. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

PDECAT Pedro Sánchez Corruption Economic Crimes Jaime Lucas Tellado Innocenti Beethoven Erasmo Pérez De Albornoz Corruption Economics Alberto Núñez Feijóo TSE Gremios Económicos

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Pedro Sánchez se reunirá con el papa León XIV en el Vaticano antes de su visita a España: hablarán de migración, paz y derechos humanosEl presidente del Gobierno español viajará a Roma a finales de mayo para mantener su primera reunión oficial con el papa León XIV antes de la visita del pontífice al país.

Read more »

Pedro Sánchez defiende a Lamine Yamal y cuestiona a Israel KatzEl jefe del Gobierno español Pedro Sánchez se defiende de las acusaciones de incitación al odio contra Lamine Yamal, el delantero del Barcelona, y cuestiona a Israel Katz, ministro de Defensa de Israel, por su crítica.

Read more »

Figura de El Hormiguero, crítico de Pedro Sánchez y polémico premio Planeta: Juan del Val pasó por ArgentinaCelebridad en España, presentó en Buenos Aires su séptimo libro, ganador del millón de euros. Reivindica la literatura comercial, fustiga a su gobierno y duda de la continuidad del premio Aena, que ganó Samanta Schweblin.

Read more »

El secreto de los Menem y un operador de los Milei entre los socialistas de Pedro SánchezAdorni se ha convertido para el Gobierno en una de esas cosas que uno guarda en su casa y no las puede tirar. El ex ministro menemista Manzano hoy es libertario acá y socialista en España.

Read more »