Posible retorno de Messi al Monumental en enero con Inter Miami

Inter Miami prepara un amistoso en el Estadio Monumental para el 19 de enero. Lionel Messi podría volver a Núñez por primera vez con su nuevo club en Argentina.

Lionel Messi podría hacer su regreso oficial a suelo argentino el 19 de enero para disputar un encuentro amistoso. Este partido se llevaría a cabo en el emblemático Estadio Monumental de Buenos Aires, donde el jugador del Inter Miami pisaría nuevamente el césped que vio sus mayores alegrías con la Selección Nacional.

Detalles de la organización del partido

Una empresa especializada está gestionando actualmente la logística para este evento deportivo. El encuentro forma parte del calendario de pretemporada del cuadro estadounidense, que tiene a Messi como su capitán titular. La planificación incluye una gira promocional que abarcará varias ciudades del país sudamericano.

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Aunque los trámites avanzan, la organización aún no ha emitido un comunicado oficial confirmando la fecha. Los responsables esperan resolver los últimos detalles administrativos antes de anunciar la participación definitiva del astro rosarino en esta gira por la Argentina.

Posición de Kily González sobre el amistoso

ElDT. Kily González ha proporcionado indicios claros sobre la viabilidad del evento. Durante su conferencia de prensa posterior al empate 3-3, indicó que la posibilidad es muy fuerte y que él considera el partido casi confirmado desde su perspectiva técnica.

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González valoró positivamente la oportunidad de competir contra equipos argentinos en plena fase de preparación. Sin embargo, señaló que aún existe un margen de tiempo antes de que el equipo pueda materializar esta actividad en el terreno de juego. Su declaración refleja el interés oficial del cuerpo técnico en incluir esta fecha.

Primer club de Messi en territorio argentino

Si se concreta este evento, Messi se convertiría en el primer jugador del Inter Miami en participar de un partido a nivel de clubes dentro de Argentina. Hasta la fecha, no ha jugado con su nuevo equipo en el país, a pesar de haber estado presente en despedidas de figuras como Marcelo Bielsa.

Esta situación marcaría un hito histórico en su trayectoria profesional internacional. El jugador dejó el Barcelona en julio de 2023, y su paso por el Paris Saint-Germain tampoco incluyó encuentros oficiales o amistosos en territorio argentino. La gira representaría una exclusividad para su nuevo club.

Impacto emocional y contexto histórico

El Estadio Monumental guarda un significado especial para Messi tras su retiro de la Selección. Allí se celebró su despedida el 6 de octubre, momento en el que recordó uno de los días más felices de su carrera. Aquel encuentro occurred tres meses después de su conquista del Mundial en Qatar.

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En aquella ocasión, el futbolista describió el partido posterior al Mundial como lo más hermoso vivido en el estadio. El 19 de enero significaría un retorno simbólico al escenario que vio su mayor gloria deportiva. La posibilidad de enfrentar al River Plate o a otro club local añadiría un valor emocional único para la afición local.