El cuerpo técnico de la selección argentina decidió bajar las cargas de trabajo a un defensor de River Plate, lo que le haría perder el puesto en el once titular para el crucial partido del lunes contra Austria. Aunque el jugador no está lesionado, la medida preventiva busca evitar una sobrecarga. Además, se analizan posibles cambios en la alineación y crece la expectativa por el debut de Julián Álvarez.

El cuerpo técnico de la selección argentina , liderado por Lionel Scaloni , tomó una decisión preventiva clave de cara al próximo partido contra Austria, programado para el lunes a las 14.00 en Dallas .

Según informaciones, un defensor de River Plate, que había sido parte del equipo titular en el último partido contra Argelia, no será de la partida inicial. Aunque el jugador no sufre ninguna lesión, se le bajaron las cargas de entrenamiento para minimizar riesgos, lo que abre la puerta a que Nahuel Molina se consolide en su puesto.

Esta medida preventiva busca cuidar a un futbolista de 29 años que, tras la goleada 3-0 sobre Argelia, no se lo vio en la práctica con el resto del grupo. Si bien se espera que se reincorpore a la par de sus compañeros este viernes, lastonecesidades tácticas y de carga física harían que quede marginado del once inicial para el duelo con Austria.

Eldtécnico evalúa realizar al menos tres modificaciones: Gonzalo Montiel, Thiago Almada y Lautaro Martínez son los principales candidatos a salir del equipo base. La selección, además, festeja la reciente incorporación de Julián Álvarez, quien apunta a sumar minutos en su debut con la camiseta albiceleste. El delantero de River Plate es el único de los jugadores no mundialistas que ha mantenido su lugar en el grupo y se espera que tenga rodaje en el partido de Dallas.

Su inclusión representa una inyección de frescura y calidad para un equipo que busca mantener su alto nivel competitivo. Por otro lado, el ambiente dentro y fuera del equipo se mantiene positivo.

A pesar de los distracciones externas, como el incidente de pánico por disparos en Nueva York tras los festejos de los Knicks, la concentración de la delegación argentina se mantiene en el objetivo principal: llegar en optimal conditions al crucial encuentro contra Austria y continuar con su preparación rumbo a los próximos desafíos internacionales. Cada detalle, desde la gestión de cargas hasta la rotación del plantel, es cuidadosamente analizado por Scaloni y su cuerpo técnico para equilibrar el rendimiento inmediato con la salud física de los jugadores





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