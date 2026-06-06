Portugal vs. Chile: Resumen del partido amistoso

Portugal y Chile se enfrentan en un partido amistoso en el estadio Estádio Nacional do Jamor, en Portugal. El encuentro es televisado en Disney+ Premium y ESPN desde las 14:45hs.

Portugal y Chile se enfrentan en un partido amistoso en el estadio Estádio Nacional do Jamor, en Portugal . El encuentro es televisado en Disney+ Premium y ESPN desde las 14:45hs.

El capitán del equipo de Portugal es Cristiano Ronaldo, mientras que en Chile es Gabriel Suazo. El partido comenzó con una serie de faltas por parte de ambos equipos, incluyendo una falta de Portugal y una falta de Chile. Portugal también tuvo un tiro al arco y un tiro de esquina, ambos ejecutados por Bruno Fernandes. Apareció Renato Veiga para despejar la pelota y darle tranquilidad a Portugal.

Rafael Leão de Portugal lanzó un tiro que fue rechazado por Lawrence Vigouroux de Chile. El arbitraje del partido es de Luca Zufferli. El partido es parte de la competencia de Amistosos y se puede seguir en vivo en TyC Sports





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