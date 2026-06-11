Portugal vence a Nigeria en amistoso y CR7 falla en definición

Portugal venció a Nigeria por 2-1 en un amistoso. CR7 falló en la definición, dentro de un equipo con mucho recambio y que mostró un espíritu ganador y contagioso. Portugal ha demostrado su calidad en los títulos de la Eurocopa 2016 y la Nations League 2025. Ahora lo tiene a Cristiano, no necesariamente como un salvador en la cancha, pero sí como alguien que contagie un espíritu ganador, que espante complejos e instale la confianza y el convencimiento de que ser campeón es posible.

En el último amistoso, Portugal venció a Nigeria por 2-1. CR7 falló en la definición, dentro de un equipo con mucho recambio y que mostró un espíritu ganador y contagioso.

Portugal ya había comenzado a generar ese gen triunfador con los títulos de la Eurocopa 2016 y la Nations League 2025. Ahora lo tiene a Cristiano, no necesariamente como un salvador en la cancha, pero sí como alguien que contagie un espíritu ganador, que espante complejos e instale la confianza y el convencimiento de que ser campeón es posible. Portugal también ha demostrado su calidad en los títulos de la Eurocopa 2016 y la Nations League 2025.

Pero un Mundial es palabra mayor y el entrenador debe transitar un largo recorrido. El último ensayo de Portugal fue programado en función de su debut en el Mundial. Un rival africano que simulará la exigencia que le planteará dentro de una semana, República Democrática del Congo, que justamente postergó a Nigeria en las eliminatorias. Portugal dispuso de una formación con mayoría de titulares, dentro de un plantel con recambio de calidad y primer nivel.

El gol de Portugal fue sin intervención de Cristiano. Trincão hizo el cambio de frente para la proyección de Dalot, que cedió atrás para la definición para el remate cruzado de Pedro Neto





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