Portillo avanza en su recuperación de la rodilla y vuelve a entrenar con River Plate

El defensor de River Plate superó nueve meses de recuperación de la rodilla derecha. Regresa a los entrenamientos formales y disputa su continuidad para el Clausura 2027.

El defensor central de River Plate, Portillo, ha completado un hito fundamental en su larga etapa de rehabilitación tras una lesión de gravedad. Después de un periodo de inactividad de 275 días, el jugador logró superar una prueba médica exigente que lo sitúa definitivamente dentro de los planes técnicos para la temporada próxima. Este avance marca el inicio de una nueva fase en su carrera dentro del club millonario.

La lesión original ocurrió con un impacto severo que trabó su rodilla derecha apenas cinco minutos después de su ingreso al terreno de juego. Este incidente interrumpió abruptamente una racha de consistencia donde el zaguero acumulado 1.202 minutos de juego oficial entre el Clausura 2025, el Apertura 2026, la Copa Argentina 2025 y la Copa Libertadores 2025. Durante ese ciclo, también registró una asistencia, tres tarjetas amarillas y una expulsión.

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Regreso a los entrenamientos formales con el plantel

La noticia más positiva para la dirigencia y la hinchada es que Portillo comenzó a trabajar a la par del grupo en los últimos días. Esta integración le permitió ponerse los botines nuevamente y saltar a la cancha con normalidad. Los habituales suplentes actuaron como protagonistas en estas prácticas, lo que demuestra la profundidad del plantel actual.

El cuerpo técnico, que vio por primera vez al jugador en su interinato, evaluó un nivel de exigencia superior al fútbol reducido. Se trató de prácticas formales que implicaron mayor intensidad táctica y física. El superado con éxito esta instancia, lo que transformó sus chances de retorno antes del cierre de la temporada 2027.

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Contexto financiero y proyección del jugador

La continuidad de Portillo en River Plate está asegurada contractualmente hasta julio de 2025. Esta situación deriva de una operación conjunta realizada con Matías Galarza Fonda. El Millonario se quedó con el 90% de su pase, pagando al club cordobés. Además, la operación incluyó el 25% de los pases de Alex Vigo y Federico Girotti como parte del acuerdo.

Ya con una pretemporada prevista por delante, el objetivo principal es recuperar la fortaleza física de la cual Portillo siempre sacó ventaja. La sintonía futbolística con sus compañeros será clave. El panorama se presenta favorable para su permanencia, aunque el técnico sabe que el camino todavía tiene un tramo importante por recorrer antes de la competición oficial.

Oportunidades en la defensa y próximos desafíos

Con la prueba superada, el defensor se postula como una variante más para los dos puestos centrales. En esta posición, el recambio en Núñez no abunda, lo que genera una demanda inmediata de calidad. El jugador debe demostrar que está al 100% físico y mentalmente para competir por un puesto fijo en la titularidad.

Las expectativas apuntan a un regreso competitivo antes del cierre de 2027. Sin embargo, salvo una excepción que pueda darse en una instancia avanzada de los playoffs del Clausura, la prioridad será la integración gradual. Los próximos meses serán decisivos para evaluar si el jugador alcanza el ritmo necesario para los torneos internacionales y locales de la próxima temporada.