Se revela por qué Facundo Barco no disputó minutos en los últimos partidos de Argentina. La decisión de Scaloni se basa en criterios tácticos y no en lesiones.

Facundo Barco no sumó ni un solo minuto durante los dos últimos compromisos oficiales de la Selección Argentina, enfrentamientos disputados ante Uruguay y Costa Rica. A pesar de que el mediocampista se encontraba plenamente a disposición del cuerpo técnico de la Albiceleste, su ausencia en el campo de juego no estuvo motivada por una dolencia física ni por ningún problema puntual que le impidiera participar.

Criterios técnicos explican la ausencia

La directriz principal detrás de esta decisión radica estrictamente en las cuestiones futbolísticas y en la necesidad estratégica del cuerpo técnico para probar distintas variantes tácticas en el campo. Lionel Scaloni ha señalado en diversas ocasiones que no siempre es posible conceder minutos de juego a todos los jugadores convocados, una situación operativa que volvió a repetirse durante esta ventana internacional de selecciones.

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El director técnico argentino aprovechó estos encuentros amistosos y clasificatorios para observar a otros jóvenes talentos que buscan afirmarse y ganarse su lugar estable dentro de la plantilla albiceleste. Entre los jugadores evaluados en estas áreas, se incluyen figuras como Franco Mastantuono y Nicolás Paz, quienes cumplen funciones más ofensivas y requieren espacios específicos para demostrar su nivel competitivo ante la prensa y la directiva.

Historial de minutos de Barco

Facundo Barco ya había demostrado capacidad de rendimiento en la fecha FIFA anterior, donde logró sumar minutos aunque sin conseguir ingresar entre los titulares iniciales del equipo. En esa instancia, el mediocampista disputó treinta y cinco minutos ante Bolivia, veintidós frente a Burkina Faso y aproximadamente diez contra Benín, acumulando cerca de sesenta y siete minutos totales de juego efectivo.

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Es importante destacar que la falta de participación de Barco en los últimos días no es un indicador aislado de problema. Otros compañeros de equipo también se quedaron sin minutos de juego en ambos compromisos recientes, evidenciando la profundidad del plantel y la rotación implementada. Santiago Castro, por ejemplo, no ingresó en ningún momento tanto ante Uruguay como ante Costa Rica.

Pruebas físicas post-partido confirman estado

Un detalle crucial que refuerza la afirmación de que Barco se encontraba en perfectas condiciones físicas se produjo inmediatamente después de finalizar el amistoso disputado contra Costa Rica. Una vez concluido el encuentro, el jugador se quedó en el campo de juego del estadio Mario Alberto Kempes junto a Giuliano Simeene, realizando trabajos de pasadas que formaban parte de la carga física posterior.

Estos ejercicios adicionales estaban diseñados específicamente para los futbolistas que no habían sumado minutos en el arco o habían tenido una participación reducida durante la competencia. Nicolás Tagliafico también presentó dificultades para integrarse plenamente en esta dinámica, lo que completa el panorama de una selección que prioriza la evaluación integral de su plantilla sobre la rotación aleatoria de jugadores.