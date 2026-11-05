Porción legítima: Quiénes heredan aunque no estén en el testamento

Conozca las reglas de la Ley de Sucesiones sobre la porción legítima. Descubra qué familiares tienen derecho a cobrar su parte de la herencia según el Código Civil y Comercial.

La Ley de Sucesiones, vigente dentro del marco legal establecido por el Código Civil y Comercial de la Nación, define con precisión rigurosa cómo se deben repartir los bienes patrimoniales tras el fallecimiento de una persona. Esta normativa no solo regula la distribución general, sino que impone límites estrictos a la capacidad individual para redactar un testamento, protegiendo así los derechos fundamentales de ciertos familiares.

Derechos de herederos legítimos protegidos

El Código Civil y Comercial reconoce explícitamente como herederos legítimos obligatorios a los descendientes, los ascendientes y el cónyuge del difunto. Estos grupos familiares cuentan con una protección legal específica sobre una fracción del patrimonio, lo que significa que el testador carece de la libertad absoluta para disponer de todos sus bienes en beneficio de terceros o personas externas al núcleo familiar.

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La institución de la porción legítima actúa como un escudo jurídico que impide que estos familiares sean privados de sus derechos hereditarios mediante la redacción de un testamento excluyente. Asimismo, esta protección se extiende a los actos de disposición realizados entre vivos a título gratuito, asegurando que la voluntad del causante no pueda vulnerar las reservas legales establecidas para sus parientes directos.

Cálculo exacto de la porción legítima

El porcentaje específico de la herencia que queda reservado y no puede distribuirse libremente varía dependiendo estrictamente del vínculo familiar existente con la persona fallecida. La legislación establece tres proporciones matemáticas diferenciadas que deben respetarse escrupulosamente durante el proceso de partición de bienes.

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En el caso de los descendientes, la ley asigna una porción legítima equivalente a dos tercios de la totalidad de la herencia. Esto deja únicamente un tercio restante disponible para que el testador lo disponga libremente a favor de quien considere oportuno, ya sea otro familiar o una entidad externa.

Para los ascendientes, el derecho a la porción legítima se fija en la mitad de la herencia total. De manera similar, el cónyuge también cuenta con una porción legítima equivalente a la mitad del patrimonio disponible. Estas cifras son inamovibles y deben cumplirse antes de cualquier asignación discrecional.

Situaciones de nulidad testamentaria

Además de regular los montos reservados, la normativa contempla diversas situaciones procesales y sustanciales en las cuales un testamento puede ser declarado nulo ante la justicia. Entre estas causas se encuentran los casos evidentes donde el documento presenta defectos legales formales o incumple las condiciones exigidas para su otorgamiento válido.

Un testamento es considerado nulo cuando viola una prohibición legal expresa o adolece de vicios de forma graves en su documentación. También se anula si fue otorgado por una persona privada de razón en el momento exacto de la firma, siendo este estado de incapacidad mental el factor determinante para invalidar el acto jurídico.

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La falta de razón debe ser demostrada fehacientemente por quien impugna el acto judicialmente. Adicionalmente, la nulidad procede si quien realiza el testamento ha sido previamente declarado judicialmente incapaz. Si el testador tiene limitaciones severas para comunicarse oralmente y, simultáneamente, no sabe leer ni escribir, el documento carece de validez.

Excepciones y garantías jurídicas

Existe una excepción técnica importante para personas con dificultades de comunicación y alfabetización: el acto puede realizarse mediante escritura pública y con la participación activa de un intérprete certificado. Este mecanismo garantiza que la voluntad del testador sea comprendida y registrada correctamente sin violar los requisitos de forma.

Otra causa fundamental de nulidad es la presencia de error, dolo o violencia en la formación de la voluntad del testador. Cualquier coacción externa o engaño que haya influido en la decisión final invalida el documento. Estas disposiciones buscan garantizar que el testamento respete las condiciones legales vigentes y la voluntad válida de quien lo realiza.

El sistema legal prioriza la protección de los derechos hereditarios que el Código Civil y Comercial reserva a determinados familiares, evitando abusos. Al exigir el cumplimiento de estos porcentajes mínimos, la ley asegura que la voluntad del fallecido no pueda beneficiar a otros destinatarios a costa de la subsistencia económica de sus parientes más cercanos.