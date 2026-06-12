¿Por qué nos alegramos de las desgracias de los demás? Un fenómeno psicológico llamado Schadenfreude

La psicología sostiene que no es malo sentir satisfacción cuando alguien atraviesa una situación negativa. Los especialistas han identificado un fenómeno llamado Schadenfreude, que se refiere al placer o satisfacción que surge cuando otra persona enfrenta una situación negativa.

La psicología sostiene que no es malo sentir satisfacción cuando alguien atraviesa una situación negativa. De hecho, los especialistas han identificado un fenómeno llamado Schadenfreude , que se refiere al placer o satisfacción que surge cuando otra persona enfrenta una situación negativa.

En muchos casos, aparece cuando existe la percepción de que se restableció un equilibrio. Por ejemplo, si una persona que actuó con soberbia o abusó de su poder finalmente enfrenta consecuencias, el deseo de justicia puede interpretar ese desenlace como una reparación del daño previo.

Además, la necesidad humana de creer que el mundo funciona de manera justa también puede contribuir a esta reacción. Aunque muchas personas sienten culpa por experimentar esta sensación, los especialistas sostienen que es una respuesta natural a la injusticia o la corrupción.

Sin embargo, es importante destacar que no es lo mismo sentir satisfacción cuando alguien enfrenta una situación negativa que disfrutar del sufrimiento de los demás. La primera opción es una respuesta más común de lo que se pensaba, y puede ser una forma de encontrar justicia o equilibrio en un mundo que a menudo parece injusto





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