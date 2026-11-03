Por qué no bajar el aire acondicionado a 18 grados en tu auto

Un mecánico de Madrid advierte que poner el aire acondicionado a 18 grados sobrecalienta el compresor. Descubre la temperatura ideal y consejos clave para evitar daños.

Los conductores que ingresan a vehículos estacionados bajo el sol suelen cometer un error común al intentar enfriar el habitáculo rápidamente. Muchos ajustan los controles del sistema de climatización a la temperatura más baja disponible, creyendo que esto acelerará el proceso de enfriamiento. Sin embargo, esta práctica puede ser contraproducente y dañina para los componentes mecánicos del automóvil.

Julio, un experto mecánico del taller CHS ubicado en Madrid, España, ha publicado una advertencia técnica sobre este comportamiento habitual. Su análisis se centra específicamente en los vehículos equipados con climatizadores automáticos, donde la lógica intuitiva de bajar los grados no se traduce en un flujo de aire más frío ni en una refrigeración más rápida.

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Mecanismo del Compresor y Gas Refrigerante

El funcionamiento del sistema de aire acondicionado depende de un gas refrigerante que circula a través de diversos componentes internos del vehículo. Uno de los elementos clave es el evaporador, encargado de enfriar el aire antes de que este ingrese al interior del habitáculo mediante las rejillas de ventilación. La temperatura del aire expulsado por estas salidas es constante independientemente del ajuste numérico seleccionado.

Al configurar el dispositivo a 18 grados Celsius, el usuario no está modificando la temperatura física del aire que sale por las rejillas. El sistema simplemente interpreta ese número como la meta térmica deseada para el espacio interior. Por lo tanto, la sensación térmica inicial será idéntica si se seleccionan 18 grados o 22 grados, ya que el aire proveniente del exterior pasa por el mismo evaporador enfriado.

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Riesgos de Sobrecalentamiento del Sistema

La principal consecuencia de fijar la temperatura en 18 grados es el impacto directo sobre el compresor, la pieza responsable de comprimir el gas refrigerante. Dado que alcanzar esa temperatura específica en un auto expuesto al calor extremo es extremadamente difícil, el termostato nunca indica que se ha cumplido la meta.

Como resultado, el compresor se ve obligado a trabajar de manera continua sin pausas. Esta operación ininterrumpida genera un exceso de esfuerzo mecánico y térmico, lo que aumenta significativamente el riesgo de sobrecalentamiento y desgaste prematuro del componente. Aunque algunos modelos modernos poseen compresores que se activan y desactivan automáticamente, la tendencia general en estos casos es forzar al motor a mantenerse en marcha constante.

Recomendaciones de Temperatura Ideal

Para evitar daños costosos y garantizar una refrigeración eficiente, Julio sugiere establecer una temperatura cómoda y agradable para los ocupantes. Un valor de aproximadamente 22 grados Celsius se presenta como la opción óptima, equilibrando el confort térmico con la eficiencia energética del sistema mecánico.

Es fundamental evitar realizar cambios constantes en los ajustes de temperatura durante el trayecto. Mantener un nivel estable permite que el climatizador funcione dentro de sus parámetros diseñados, reduciendo la carga de trabajo en los componentes sensibles y prolongando la vida útil del equipo de aire acondicionado.

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Estrategias de Enfriamiento Inicial

En los meses más cálidos del verano, cuando el interior del automóvil alcanza temperaturas elevadas, no se recomienda encender inmediatamente el aire acondicionado al subir al vehículo. El paso previo esencial consiste en abrir las ventanas e incluso las puertas durante unos minutos para permitir la salida del aire caliente acumulado.

Una vez iniciado el movimiento, es aconsejable utilizar la función de recirculación de aire. Este modo permite que el sistema enfríe nuevamente el aire ya presente en el habitáculo, en lugar de procesar constantemente el aire caliente del exterior. No obstante, el experto enfatiza la importancia de desactivar este modo cada cierto tiempo para renovar el oxígeno y mejorar la calidad del aire respirado por los pasajeros.