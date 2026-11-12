Por el bien de Adam: Drama de Laura Wandel en Cannes

Reseña de la película Por el bien de Adam, dirigida por Laura Wandel y protagonizada por Léa Drucker. Un drama social estrenado en la Semana de la Crítica de Cannes que explora la ética médica.

El largometraje Por el bien de Adam, firmado por la realizadora belga Laura Wandel, se presenta como una obra cinematográfica de intensa carga emocional y ética. La película, cuyo estreno en salas de cine ya está confirmado, cuenta con una duración exacta de 78 minutos y destaca por su narrativa centrada en la vida hospitalaria. Se trata del segundo largometraje de Wandel, quien demuestra una madurez visual y narrativa impresionante.

Trama centrada en Lucy y la ética médica

La historia sigue a Lucy, la jefa de enfermeras de un hospital público dedicada exclusivamente al piso de pediatría. Interpretada por la destacada actriz francesa Léa Drucker, Lucy es una profesional que tiende a involucrarse de manera muy personal con sus pacientes. Esta actitud la lleva a saltarse el protocolo establecido en favor del bienestar de los niños bajo su cuidado. Su colega le advierte repetidamente que debe cuidarse, pero la empatía de Lucy supera las normas burocráticas. La trama se desarrolla casi exclusivamente dentro de los muros del nosocomio durante una jornada atareada y el comienzo de la noche.

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El caso de Adam y la madre Rebecca

El núcleo del conflicto gira en torno a Adam, un niño de 4 años que llega al hospital en estado de desnutrición y con un brazo quebrado. Adam se niega a comer si no está en presencia de su madre, Rebecca, interpretada por Anamaria Vartolomei. Una orden judicial impide que Rebecca esté junto a su hijo, excepto durante breves visitas. Ante esta situación, el niño es alimentado mediante una sonda. La terquedad de Rebecca, quien insiste en darle alimentos poco apropiados, pone en riesgo su tenencia legal. Cada decisión de la madre aleja más la posibilidad de recuperar la custodia de su hijo.

Influencia de los hermanos Dardenne

El estilo de Por el bien de Adam refleja la fuerte influencia de los hermanos Jean-Pierre y Luc Dardenne, cineastas belgas conocidos por su realismo hiperbolizado. El filme comienza con un plano nuca de la protagonista caminando por los pasillos, una técnica característica del cine de los Dardenne. Esta aproximación visual crea una sensación de inmersión y cercanía con la realidad hospitalaria. La película coquetea con el concepto del tiempo real, manteniendo el punto de vista casi exclusivo de Lucy. Este enfoque permite al espectador experimentar la tensión y la urgencia que vive el personaje principal en cada decisión.

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Reconocimiento en el Festival de Cannes

La película ha sido seleccionada como la cinta de apertura de la Semana de la Crítica del Festival de Cannes. Este reconocimiento confirma el talento de Laura Wandel para abordar temas complejos sin caer en el sentimentalismo barato. La obra logra discutir los intereses en conflicto entre lo médico, lo judicial y lo humano. Lucy actúa como la única mediadora ante un sistema que a menudo resulta falible y burocrático. Su decisión de tomar medidas drásticas, a pesar de las advertencias de sus superiores, impulsa la narrativa tensa de la historia.

El elenco y el equipo técnico

Además de Léa Drucker y Anamaria Vartolomei, el elenco incluye a Alex Descas, Jules Delsart y Laurent Capelluto. Léa Drucker, quien también apareció en Caso 137 del director Dominik Moll este año, entrega una actuación magistral que ancla la película. La dirección y guion de Laura Wandel están diseñados para generar suspenso similar al de series médicas contemporáneas. La obra no solo muestra el drama de la niñez desnutrida, sino también la presión psicológica sobre los profesionales de la salud. Es un estudio detallado de la responsabilidad profesional frente al bienestar infantil.