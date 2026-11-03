Popstars confirma a las 8 finalistas que compiten por un lugar en Chapeaux

Telefe revela las ocho jóvenes que seguirán en Popstars. Mía Piñeiro, Sofía Helmich y otras buscan integrarse a la banda musical liderada por Nicki Nicole.

El programa Popstars, emitido por Telefe, ha confirmado oficialmente la lista de las ocho concursantes que continúan en la competencia con la mira puesta en una de las cinco vacantes disponibles para integrar la nueva banda pop Chapeaux. Este anuncio marca un punto de inflexión crucial en el certamen musical, ya que las participantes deben demostrar su talento para convencer al jurado en las instancias decisivas.

Las ocho finalistas reveladas por el reality

Las jóvenes seleccionadas para seguir peleando por su sueño musical son Mía Piñeiro, Magalí Altamirano, Kala Bidner, Juana Distefano, Oriana Ledesma Castillo, Sofía Helmich, Micaela Dobarro y María Adolfina Pérez. Este grupo diverso ha logrado destacarse a lo largo de las rondas previas y ahora enfrenta la presión de las últimas evaluaciones para asegurar su posición en el proyecto artístico.

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Entre las finalistas, María Adolfina Pérez se consolidó recientemente como la octava y última concursante en confirmar su lugar en la carrera. Su inclusión completa el cuadro de aspirantes que deben superar obstáculos significativos para pasar a la etapa final, donde solo tres participantes quedarán eliminadas definitivamente.

El jurado y los objetivos de la banda

Facundo Moyano y Candela Arizaga han compartido momentos íntimos desde Mar del Plata, reflejando la tensión y la emoción que rodea a las concursantes en esta etapa. El jurado está encabezado por figuras de alto perfil en la industria musical argentina, incluyendo a Nicki Nicole, Ángela Torres y Charlie García, quienes evaluarán rigurosamente a las participantes.

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Los evaluadores se centrarán en aspectos críticos como la calidad vocal, la interpretación artística y el desempeño en el escenario. Sus retroalimentaciones han sido determinantes en la selección actual y seguirán siendo el estándar para decidir quiénes merecen un lugar en la nueva banda pop que busca abrirse paso en el mercado.

Preparación para la gran final

La gran final del reality permitirá conocer a las cinco elegidas que integrarán finalmente a Chapeaux, dando inicio a su carrera profesional en el mundo de la música. La expectativa alrededor de la formación del grupo ha crecido significativamente, impulsada por la calidad técnica y la personalidad de las ocho finalistas restantes.

El desafío para las concursantes no se limita únicamente a destacar individualmente, sino que también implica demostrar capacidad para trabajar en conjunto y construir una identidad artística coherente como grupo. Con perfiles y estilos musicales diferentes, cada participante busca aprovechar cada oportunidad disponible para distinguirse.

Próximos pasos en la competencia

Las aspirantes deben poner a prueba todas sus habilidades en esta etapa determinante, donde cada actuación cuenta para ganar un lugar entre los cinco integrantes de la banda. La presión aumenta a medida que se acercan a la fecha de la final, donde se definirán los destinos de las tres participantes que no podrán continuar.

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El certamen ha llegado a su clímax, y las ocho finalistas restantes están preparadas para jugar sus últimas cartas. El objetivo es claro: demostrar que tienen el talento y la versatilidad necesarios para representar a la nueva generación del pop argentino en el proyecto liderado por Nicki Nicole.