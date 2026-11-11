Pope Leo XIV encounters young voices in Palermo during historic visit

El Papa León XIV dialogó con cuatro jóvenes en Palermo, usando sus testigos para inspirar esperanza y responsabilidad social, marcando un hito de su visita a Italia.

El Papa León XIV llegó a Palermo el 6 de abril para cerrar su histórica visita a Italia, y durante la multitudinaria vigilia escuchó los relatos de cuatro jóvenes que representaban la diversidad de la juventud contemporánea.

El encuentro juvenil con el Papa

Entre los asistentes, tres trajes formales y un micrófono giró hacia los jóvenes, quienes contaron sus caminos de superación, desde la recuperación de adicciones hasta la dedicación a la educación de niños vulnerables.

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El primer testimonio fue de un joven que, tras ser acogido en el Hogar de Cristo de Moreno Sur, ha logrado levantarse de la exclusión social, agradeciendo al grupo de voluntarios por la comida y el descanso que le ofrecieron.

Agustina, maestra que emigró de Buenos Aires a Viedma, explicó cómo su trabajo con niños en situación de vulnerabilidad le enseñó a cuestionar la frustración y la injusticia.

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Vocaciones y cuestionamientos

Durante la sesión, Guadalupe, estudiante de la congregación de las Hermanas de la Presentación en Granada, explicó que su vocación se formó gracias a las lecciones de su familia sobre la importancia de compartir los dones.

Notó la presión de los "diccionarios" sociales y afirmó que el Papa Jesús le abrió el camino hacia la fe, aunque reconoce que enfrentó dudas a lo largo del proceso.

El cuarto orador, Franco, periodista deportivo y docente, recordó ver a San Ramón Nonato como un milagro en su adolescencia, y concluyó con la frase: "Jesús me cambió la vida".

Mensajes de liderazgo espiritual

En la última muestra, el Papa León XIV dirigió su palabra a los presentes, advertiendo sobre la tentación de valorar el éxito a cualquier precio y subrayó la necesidad de permanecer fieles a la libertad que Dios brinda.

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El Crocifijo terminó de la vigilia cantando la canción "Alma misionera" mientras la multitud se unía en un lazo de esperanza y la promesa de un futuro mejor para la juventud.