Pope Francis concluye visita argentina con misa multitudinaria en Luján

El papa terminó su gira en Sudamérica con una misa que reunió a 3,5 millones de fieles en Luján; la siguiente parada será Perú, donde continuará su recorrido con encuentros institucionales y actividades juveniles.

El papa Francisco concluyó su histórica visita a Argentina con una misa multitudinaria en la ciudad de Luján, donde fueron asistidos 3,5 millones de fieles, convirtiéndose en la tercera asistencia más alta de una misa papal. La ceremonia marcó el fin de su gira por Sudamérica y el comienzo de la siguiente etapa en Perú, donde se espera una intensa agenda de encuentros y presentaciones oficiales.

La misa en Luján y su significado histórico

En Luján, la celebración se jugó en la provincia de Buenos Aires y fue la tercera con mayor número de asistentes en la historia de las misas papales, con 3,5 millones de fieles presentes. Esta cifra refleja la devoción de la población argentina y la importancia de la visita para el papa, que logró reunir a una gran parte de la nación en un solo acto de fe.

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Próxima parada: Perú y la ruta espiritual del papa

El siguiente destino del viaje es Perú, donde el Santo Padre desde 1985 llegó como misionero agustino a Chulucanas y Trujillo. Durante casi veinte años vivió en el país andino, fue nombrado obispo de Chiclayo y llegó a ejercer la vicepresidencia de la Conferencia Episcopal Peruana.

Del 11 al 16 de noviembre, el papa mantendrá una agenda que incluirá un encuentro institucional con la presidenta, reuniones con obispos y jóvenes, visitas a casas de acogida y recorridos por Chiclayo, Cusco y la Amazonía peruana. La visita termina con un despegue oficial a las 19:00, con destino a Roma, Italia.

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Impacto y continuidad de la gira latina

La visita argentina mostró la profunda conexión entre el papa y comunidades de Sudamérica, reforzando lazos con el pueblo y el papel de la Iglesia en la región. La agenda en Perú promete seguir esta tendencia, con actividades que resaltan la presencia del liderazgo episcopal y la participación de la juventud católica.

Al concluir la visita en Luján, el papa reitera el mensaje de apertura y compasión que ha guiado su recorrido por América Latina, y el siguiente paso será continuar con los planes previstos en Perú, donde se espera fortalecer la presencia espiritual y social del papado en la región.