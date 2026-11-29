El entrenador de River Plate, Ponzio, destacó la victoria 1-0 sobre Córdoba que clasificó al equipo a las semifinales del torneo Clausura, resaltando el dominio táctico.

El técnico Marcelo Ponzio valoró el rendimiento de su equipo tras la victoria por uno a cero ante Córdoba, un resultado que consolidó el pase de River Plate a las semifinales del torneo Clausura. El entrenador mostró alta satisfacción con la actuación global de la plantilla, destacando que los jugadores se impusieron en todas las facetas del juego durante el encuentro disputado.

Ponzio destaca el dominio táctico del equipo

Marcelo Ponzio se mostró muy conforme con la interpretación del juego por parte de sus dirigidos, aunque expresó cierta decepción por la diferencia numérica en el marcador final. El estratega señaló que habría sido ideal para el equipo ganar con una ventaja mayor, ya que la superioridad de River en el campo no se tradujo en una goleada más holgada, lo que dejó un sabor agridulce tras el pitido final.

Also read Instituto vs River Plate: detalles del partido por el Torneo Mercado Libre Clausura 2026

El director técnico reconoció que quedarse con esa incertidumbre es una parte inherente al fútbol moderno. A pesar de no haber marcado más goles, Ponzio reiteró que el equipo se impuso en todos los frentes, desde la presión defensiva hasta la construcción del juego, consolidando una prestación que merece ser reconocida por el cuerpo técnico.

Erradas penales y oportunidades desperdiciadas

River Plate tuvo múltiples ocasiones para ampliar la diferencia y cerrar el partido con mayor antelación, pero la ausencia de mayor eficiencia en el área contraria mantuvo la tensión hasta el cierre del encuentro. El club albirrojo llegó incluso a fallar dos penales decisivos durante el desarrollo del partido, una circunstancia que hubiera cambiado significativamente el rumbo del duelo.

Advertisement

El primero de los penaloids fue convertido por Sebastián Driussi, quien cruzó el tiro con fuerza pero la pelota impactó en el poste del arco rival, evitando así la ampliación de la ventaja para River. Este error marcó un punto de inflexión en la expectativa de los hinchas, quienes aguardaban un resultado más contundente ante la superioridad mostrada.

Posteriormente, Thiago Almada tuvo la oportunidad de marcar el segundo penal, otra oportunidad clara que el equipo no pudo aprovechar para sentenciar el partido. La falta de conversión de estas jugadas de penalti generó cierta frustración en el cuerpo técnico, que veía cómo el equipo dominaba el juego pero no podía reflejarlo numéricamente en el resultado final.

Decisiones técnicas y el futuro de Lucas Beltrán

Marcelo Ponzio explicó las razones detrás de sus decisiones tácticas, confirmando que tanto Marcos Acuña como Lucas Beltrán iniciaron el encuentro desde el banco de suplentes. El entrenador aclaró que estas elecciones se basaron en una evaluación continua para garantizar que los jugadores que ingresaran lo hicieran al cien por ciento de sus capacidades físicas y mentales.

Respecto a la situación de Lucas Beltrán, Ponzio elogió la capacidad de absorción de conocimientos del futbolista joven. El técnico describió a Beltrán como una persona en una edad de esponja que consume toda la información que se le transmite, una cualidad que Ponzio observó incluso durante sus charlas previas con el jugador cuando este estaba en las divisiones juveniles del club.

Advertisement

Visión hacia la final y el rendimiento colectivo

Con el objetivo ahora puesto en las etapas finales del torneo, Marcelo Ponzio indicó que el cuerpo técnico debe analizar el partido del mañana para proceder con la planificación estratégica. El entrenador señaló que, si la situación se encausa favorablemente, el equipo comenzará a pensar en las próximas etapas, manteniendo la concentración en el rendimiento inmediato.

Por otro lado, el exentrenador Guillermo Barros Schelotto lamentó la derrota en otro contexto, donde también habló sobre la continuidad de sus jugadores y situaciones específicas como la salud de Ronaldo. Aunque este análisis corresponde a una entidad distinta, resuena la necesidad de gestionar el desgaste físico y mental de los futbolistas en un calendario exigente como el del fútbol profesional actual.

El equipo albirrojo ahora debe preparar el siguiente paso con la misma intensidad mostrada en Córdoba. La clasificación a las semifinales del Clausura es el primer objetivo cumplido, pero la exigencia en el club sugiere que la meta final sigue siendo el título, una aspiración que requiere mantener el mismo nivel de compromiso y dominio técnico que Ponzio ha instaurado en la plantilla.