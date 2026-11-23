Leonardo Ponzio revisará la condición física de Marcos Acuña y Lucas Beltrán antes de enfrentar a Instituto, con la segura vuelta de Montiel.

El entrenador Leonardo Ponzio mantiene una vigilancia estrecha sobre la condición física de Marcos Acuña y Lucas Beltrán mientras el equipo se prepara para el enfrentamiento contra Instituto. Ambos futbolistas no completaron el partido anterior ante Lanús debido a molestias físicas detectadas durante el encuentro. Ponzio opta por esperar hasta el último momento para definir si cuentan con sus servicios en la alineación titular.

Evaluación médica y tiempo de descanso

Los jugadores no se sometieron a estudios médicos exhaustivos inmediatamente después del cotejo. En su lugar, fueron incluidos en una sesión de práctica con ejercicios regenerativos diseñados para reducir la fatiga acumulada. Este martes, dos días después del último compromiso disputado, el elenco tendrá un día libre programado. Esta pausa busca optimizar la recuperación muscular antes de la próxima exigencia competitiva.

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La tranquilidad predominó en los entrenamientos bajo el método de trabajo aplicado por el DT. Los jugadores que sumaron minutos contra el Granate reciben este trato diferencial para preservar su estado físico. Cuando las prácticas se reanuden el miércoles, la atención se centrará exclusivamente en la recuperación de Acuña y Beltrán. Su disponibilidad para el fin de semana depende exclusivamente de su respuesta en estos días.

Alternativas tácticas y lesiones específicas

Las situaciones de ambos jugadores presentan matices distintos en términos de urgencia y reemplazo. Acuña sufrió molestias que le impidieron finalizar el juego, pero sus reemplazantes demostraron alta calidad. Uno de ellos brindó profundidad y amplitud desde la izquierda, asegurando la cobertura del equipo. La confianza en la banca permite a Ponzio evaluar a Acuña sin la presión inminente de un vacío táctico.

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El caso de Lucas Beltrán implica una lesión física concreta en el tobillo derecho. Este hecho motivó su sustitución por Driussi durante el partido ante Lanús. La entrada de Driussi fue una respuesta directa a la necesidad de continuidad táctica. La evaluación del uruguayo dependerá de su capacidad para soportar el ritmo físico sin agravar la lesión. La disponibilidad de una alternativa confiable facilita esta decisión estratégica.

Habilitación de Montiel y contexto disciplinario

Mientras se resuelve la duda sobre la dupla ofensiva, se consolida el retorno de Montiel al plantel. El jugador está listo para incorporarse a la dinámica del equipo. Esta buena noticia alivia parte de la carga operativa sobre el cuerpo técnico. La estructura del equipo se fortalece con la presencia de un jugador probado en la categoría.

El contexto de la lista de convocados también se ve influenciado por decisiones del Tribunal de Disciplina de la AFA. La sanción inicial de tres fechas se redujo a dos. Esta modificación legal habilita la pronta recuperación de Cachete tras su expulsión en el estadio de Boca Juniors. Su reincorporación al banco de suplentes se basa en presentaciones aceptables en sus dos últimas apariciones.

La gestión del plantel requiere precisión en cada detalle físico y legal. Ponzio debe equilibrar la carga de trabajo de sus estrellas con las limitaciones reglamentarias. La espera hasta el último momento para definir a Acuña y Beltrán es una estrategia conservadora. Esta postura prioriza la salud del atleta sobre la necesidad inmediata de resultados. La comunidad deportiva observará con atención los resultados de estas evaluaciones. El partido contra Instituto marcará un punto de inflexión en la temporada.