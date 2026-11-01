Ponzio critica severamente el arbitraje y el VAR tras derrota de River Plate

El entrenador de River Plate, Ponzio, denunció parcialidad del VAR y arbitraje tras perder 1-0 ante Boca, exigiendo valores y coherencia en las decisiones.

El entrenador de River Plate, Ponzio, lanzó un fuerte mensaje sobre los valores del fútbol tras la derrota por 1-0 ante Boca Juniors en La Bombonera. El DT se mostró profundamente molesto por el arbitraje y las intervenciones del VAR en jugadas determinantes del partido. Su crítica dejó un tendal de polémicas y un malestar profundo en Núñez debido a las decisiones del cuerpo arbitral.

Crítica feroz al VAR y la imparcialidad

Ponzio rompió su silencio durante la conferencia de prensa tras el encuentro y apuntó con extrema dureza contra la gestión del árbitro. El técnico millonario exigió imparcialidad y dejó un mensaje contundente sobre los valores y el rol de la tecnología en el fútbol moderno. Destacó la inconsistencia en las intervenciones que parecían ocurrir repetidamente en su contra.

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El DT explicó que su equipo debió reorganizarse tras jugar la mayor parte del partido en inferioridad numérica, lo cual marcó la tendencia del encuentro. Señaló que pudieron hacer poco de lo que vinieron a hacer debido a la desventaja numérica. Reiteró que el arbitraje y el VAR interfirieron de manera inconsistente a lo largo del desarrollo del juego.

Polémica por jugadas y tarjetas

La mayor indignación del entrenador radicó en la diferencia de vara para medir infracciones de idéntica gravedad. Criticó específicamente la roja directa a Montiel por una plancha y la omisión de sanción similar a Blanco minutos antes. Consideró que hubo una falta de uniformidad en las decisiones que perjudicaron a su equipo de manera clara.

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Además, destacó la falta de intervención del VAR en el penal no cobrado a Nicolás Otamendi. Ponzio argumentó que las jugadas de Blanco y Montiel fueron decisiones del árbitro. Señaló que, como una decisión lo perjudicaba y la otra no, el VAR no participó. Exprimió su deseo de no recibir ni quitar penal, pero enfatizó la necesidad de actuar con rectitud.

Llamado a la unidad del hincha

Pese a la derrota y al clima enrarecido, Ponzio se dirigió directamente al hincha de River Plate pidiendo unión y carácter. Insistió en que hay un mensaje detrás de toda esta situación de conflicto institucional y deportivo. Aconsejó al simpatizante que respete su historia y se haga sentir de manera constructiva.

El entrenador afirmó que el equipo responderá desde adentro ante estas circunstancias difíciles. Su objetivo es que los jugadores demuestren quién son realmente en el campo. Este llamado a la unión busca fortalecer al grupo humano frente a la presión externa y las críticas al cuerpo técnico y directivo por la gestión del partido.

Contexto de malestar en Núñez

La situación genera un profundo descontento en la institución tras una noche de disputas. Las intervenciones tecnológicas y las decisiones en tiempo real fueron puntos clave de la queja. El ambiente refleja la tensión habitual en estos clásicos, amplificada por la percepción de injusticia deportiva.

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El mensaje final fue claro: se requiere actuar para el bien y no para hacer el mal. La familia y la afición están mirando las acciones de los involucrados. Se busca establecer un estándar de conducta que respete los principios del deporte y la integridad del juego en futuras oportunidades.