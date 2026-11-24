Leonardo Ponzio analiza el rumbo de Boca tras la victoria. Se definen los titulares para enfrentar a Instituto en Córdoba con Almada y Driussi como ejes fundamentales.

Leonardo Ponzio extrajo conclusiones vitales para los cuartos de final contra Instituto tras la victoria de Boca Juniors. El entrenador interino mantiene la tranquilidad de que sus reemplazantes demostraron estar a la altura de las circunstancias en el campo.

Rendimiento de Thiago Almada y su impacto

A pesar de dos desatenciones graves que bien pudieron tener consecuencias mayores, el zurdo completó, en líneas generales, un buen partido. El hombre surgido en Vélez aportó mayor dinámica y profundidad, y sus permanentes subidas le dieron a Thiago Almada la posibilidad de una sociedad peligrosa, bien sea para conectar como para distraer.

Also read Ponzio evaluará a Acuña y Beltrán antes del partido contra Instituto

Fue justamente a partir del ingreso del zurdo de 27 años que se vio lo mejor de Thiago. El DT, pero con la tranquilidad de que sus reemplazantes estuvieron a la altura: en búsqueda de la titularidad, mantendrá la dupla que mejor funcionamiento le dio desde su asunción como interino. El entrenador sabe que tiene en Almada a un factor de desequilibrio vital, que tuvo intervenciones decisivas y mostró su mejor versión con la camiseta millonaria.

Debate por la titularidad en el nueve

Los minutos de Sebastián Driussi volvieron a instalar una discusión que parecía zanjada. El nueve reemplazó a un Lucas Beltrán sin gol que se fue con una dolencia en su tobillo y tuvo intervenciones de alto brillo. Ante esto, solo si el campeón del mundo está a pleno será titular.

Advertisement

Más allá de la situación que se generó y que terminó con un remate lejano y sin arquero apenas desviado, su presencia ayudó a una circulación más fluida. Ante los medios, con los centrales rivales y la duda para el partido en Córdoba quedó instalada. La combinación entre ambos todavía no fue explotada al 100%, pero a eso apuntará el DT para lo que viene.

Futuro de Aníbal Moreno en el plantel

Hubo una muy grata novedad en la victoria sobre el Granate. Aníbal Moreno, baja hasta 2027, no le comprarán el pase, el pibe de 18 años se bancó una parada brava y apunta a ser el cinco del equipo hasta el fin de la competición. Con la obligada compañía de Tobías Andrada, este partido serán esenciales para su desarrollo y para convertirse en alternativa real la temporada que viene.

Proyección para el duelo en Córdoba

La preparación de Boca Juniors avanza con definiciones claras de cara al compromiso en Córdoba. Leonardo Ponzio ha priorizado la continuidad en las posiciones que han mostrado mayor sinergia durante su gestión provisional. La definición del once titular sigue siendo un proceso analítico basado en el rendimiento reciente y el estado físico de los jugadores clave.

El cuerpo técnico evalúa constantemente las opciones disponibles para maximizar el impacto ofensivo y defensivo. La llegada de alternativos como Sebastián Driussi ha reforzado la confianza en las estrategias de juego posicional. Los próximos pasos se centrarán en consolidar estas decisiones antes de la confrontación directa.