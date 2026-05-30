¿Poner papel aluminio en el módem de WiFi es efectivo?

La utilización de papel aluminio para mejorar la señal de Internet se ha popularizado en recientes años, pero ¿es efectivo realmente? En este artículo, exploraremos los beneficios y limitaciones de este método y cómo complementarlo con otras soluciones para obtener mejores resultados.

Poner papel aluminio en el módem de WiFi es una solución económica y rápida para mejorar la señal de Internet en áreas alejadas del equipo.

Un estudio de la Universidad de Dartmouth en 2017 demostró que se puede lograr una mejora de hasta un 50% en áreas específicas mediante la utilización de reflectores personalizados. Sin embargo, este método tiene sus limitaciones, ya que solo mejora la señal en una dirección y no aborda problemas estructurales como paredes gruesas o interferencias de otros dispositivos. Es importante tener prudencia al no cubrir completamente el equipo para evitar la acumulación de calor y afectar su rendimiento y durabilidad.

Los expertos sugieren complementar este método con una revisión de la configuración del router y el uso de extensores de señal o repetidores para obtener mejores resultados





Cronistacom / 🏆 16. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Papel Aluminio Wifi Señal De Internet Router Extensores De Señal Repetidores

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Wi-Fi: explican para qué sirve poner monedas o llaves arriba del routerEs una de las tácticas caseras más difundidas para mejorar la señal en el hogar; sin embargo, los expertos advierten que esta práctica carece de sustento técnico y podría resultar perjudicial para el equipo

Read more »

Poner llaves de metal viejas debajo del módem de WiFi: para qué sirve y por qué lo recomiendanAunque parece un simple truco casero, algunos especialistas aseguran que es de gran utilidad.

Read more »

Cinco ciudades del interior ideales para el teletrabajo y poner en pausa al porteñoElegir dónde vivir pensando en la calidad de vida y no en el trabajo es una de las mejores opciones que da el teletrabajo, pero tener una buena conectividad es clave para que funcione

Read more »

Un canadiense se declaró culpable por suministrar una sustancia tóxica en internet para facilitar suicidiosKenneth Law envió por correo cerca de 1200 paquetes con veneno a destinatarios en 41 países; se lo vincula con la muerte de más de 70 personas

Read more »