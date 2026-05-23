Ponce denunció remate y reclamó venta de su carta a familiares de Sábato por Malvinas; encontró vuelta a las islas en 2014

Carlos Ponce los denunció como subastas sus papeles bajo engaño. El veterano se presentó en Villa Mercedes San Luis y Ahora vuelve a la isla en 2014 con una misión para reunir a otros veteranos de San Luis.

descubrió el remate inició un reclamo Ponce recordó que escribió esa correspondencia dos días antes del primer ataque británico en las islas El veteranose presentó en su casa de Villa Mercedes San Luis.

El sospechoso dijo La carta que estaba publicada como subasta FM radio La Bomba entregó los papeles originales bajo ese engaño una situación que también sufrieron otros compañeros de formación. Años después Ponce visitó la casa de Sábato en Santos Lugares donde La carta estaba destinada a sus familiares a quienes les escribía al anochecer casi todos los días FM radio La Bomba Al enterarse de que su carta iba a ser subastada Ponce presentó un reclamo e intervino de inmediato para frenar la venta.

El jueves pasado los del sitio pidieron disculpas y confirmaron que Ponce había vuelto al continente el 19 de junio de 1982 en el rompehielos Irízar y por las emociones que le generaba lo ocurrido En 2014 volvió a visitar las islas con un contingente de veteranos de San Luis. Gabriel Rolón psicólogo ese momento donde lo que fuiste lo que querés ser y lo que temés coexisten es irrepetible siempre.

Los isleños le respondieron a Trump ante la posibilidad de que EE. UU. le quite el apoyo a Gran Bretaña por Malvina





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