Politicos festejan el campeonato de Belgrano en Córdoba

Los festejos de la política por el campeonato de Belgrano Dirigentes de Córdoba incluyeron a la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, y al diputado nacional de la Izquierda, Nicolás del Caño.

De Alejandra Monteoliva a Nicolás del Caño: los festejos de la política por el campeonato de Belgrano Dirigentes de Córdoba festejaron el triunfo del Pirata, al igual que la ministra de Seguridad de la Nación y el diputado nacional de la Izquierda.

El festejo de Nicolás del Caño tras el campeonato de Belgrano en Córdoba. (Foto: @NicolasdelCano)dirigentes de todo el arco políticoLa primera reacción de la política vino desde el estadio Mario Alberto Kempes, donde, participó de la premiación junto a las autoridades de la AFA y celebró el triunfo del Pirata en sus redes. ¡Felicitaciones Belgrano, campeón del fútbol argentino!

Desde el corazón del interior de la Argentina, Córdoba volvió a demostrar que aquí también se escriben las grandes páginas del fútbol naciona





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