Politólogo cuestiona salida de Adorni si no se resuelven problemas estructurales en oficialismo

El analista político Alejandro Catterberg cuestiona la salida de Manuel Adorni como jefe de Gabinete si no se resuelven previamente los problemas estructurales que afectan al oficialismo, como disputas internas, relaciones con el Poder Judicial y tensiones políticas.

Alejandro Catterberg afirmó que correr a Manuel Adorni del Gobierno podría no resolver la crisis política que atraviesa el oficialismo y señaló que esa decisión incluso podría derivar en nuevos problemas para la administración de Javier Milei.

El analista político realizó esa evaluación de la actualidad política en la Argentina durante una entrevista realizada en Odisea Argentina, en LN+.

"Tenerlo a Adorni es un dolor de cabeza, pero, tal vez, sacarlo te genere, en poco tiempo, un nuevo dolor de cabeza", planteó el director de la consultora Poliarquía al analizar la situación que atraviesa el oficialismo y el efecto que puede generar una potencial salida del jefe de Gabinete





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