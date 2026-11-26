Agentes Claudio Rojas y Elio Reinoso desobstruyen vía aérea de un niño de 4 años ahogado con vidrio en La Falda. El menor fue estabilizado y trasladado con éxito.

Un operativo policial de emergencia evitó una tragedia mayor cuando oficiales intervinieron rápidamente para auxiliar a un menor de 4 años en la ciudad de La Falda. El incidente ocurrió este jueves minutos después de la medianoche, justo después de la medianoche, en la intersección de la avenida España y la avenida Ferrarini.

Intervención urgente salva vida

El joven paciente se encontraba ahogado tras ingerir accidentalmente una pequeña bolita de vidrio que bloqueó su vía aérea en la vía pública. La situación se volvió crítica hasta que una pareja presente en un automóvil cercano solicitó auxilio inmediato a dos efectivos policiales que realizaban un patrullaje preventivo en el sector.

Also read Martín Llaryora firmó la resolución que unifica el régimen laboral de los equipos de salud de Córdoba

Los agentes actuaron con rapidez aplicando las maniobras de desobstrucción de la vía aérea. Durante la intervención, los oficiales lograron que el menor expulsara el objeto extraño que obstruía sus vías respiratorias, liberando así el paso del aire.

Identidad de los agentes héroes

La Unidad Regional Departamental Punilla Norte informó que los policías responsables de esta desobstrucción fueron el oficial ayudante Claudio Rojas y el agente Elio Reinoso. Su capacidad de respuesta inmediata permitió evitar complicaciones mayores para el niño en el momento crítico del incidente.

Advertisement

Ambos efectivos demostraron competencia profesional al aplicar las técnicas correctas de primeros auxilios. La acción coordinada de Claudio Rojas y Elio Reinoso resultó en la recuperación inmediata de la respiración del menor.

Evaluación médica y destino del menor

Por precaución y como protocolo estándar ante incidentes de este tipo, el niño fue trasladado inmediatamente al Hospital Municipal de La Falda. El traslado permitió que el personal médico evaluara al menor de cerca bajo supervisión profesional.

El personal médico del hospital constató que el menor se encontraba en buen estado de salud tras la intervención. Las autoridades confirman que el nene está bien, cerrando el parte oficial sobre el suceso.

Contexto de seguridad en la zona

El hecho destaca la importancia del patrullaje preventivo en zonas de alta circulación o residenciales. La presencia de los oficiales Claudio Rojas y Elio Reinoso en la intersección de la avenida España y la avenida Ferrarini fue determinante para la respuesta rápida.

Advertisement

Este incidente resalta la formación continua de los agentes de la Policía para manejar emergencias médicas. La intervenciónexitosa en La Falda sirve como ejemplo de respuesta ciudadana y policial coordinada.