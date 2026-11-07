Policía y fiscalía en Nordelta por denuncia de Mauro Icardi hacia su hija

Autoridades intervinieron en Nordelta tras reporte de violencia familiar. Wanda Nara rescató a sus hijas y el fiscal Julio Petrucci ordenó actuaciones por lesiones contra Mauro Icardi.

Un operativo de seguridad y justicia se desarrolló este jueves en el barrio privado La Isla de Nordelta, derivado de una grave denuncia por violencia de género y familiar que involucra al futbolista Mauro Icardi y a su expareja Wanda Nara. La intervención policial, junto con la presencia de personal de asistencia social y funcionarios de la fiscalía especializada en violencia de género y familiar, marcó un nuevo capítulo en el conflictivo proceso legal entre ambos. La situación escaló cuando un llamado al servicio de emergencia 911 alertó sobre una emergencia vinculada directamente con una de las hijas menores de la pareja expareja.

Detalles del operativo policial en La Isla

Al llegar al lugar, los efectivos del Comando Patrullas Tigre entrevistaron a Wanda Nara, quien informó que una de sus hijas le había solicitado auxilio porque se encontraba aislada, con miedo y habiendo sufrido supuesta agresión por parte de su padre. De acuerdo con el parte oficial, la menor logró salir de la vivienda por sus propios medios y pasó inmediatamente a estar bajo la protección y resguardo materno. La otra hija también abandonó el domicilio familiar y permaneció junto a su madre durante la intervención.

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El informe policial señala que Mauro Icardi se mantuvo dentro del inmueble durante todo el proceso y no estableció comunicación con los agentes que acudieron a atender la emergencia. Ante la gravedad de los hechos denunciados, el fiscal Julio Petrucci, perteneciente a la UFI Género Tigre, dispuso de inmediato actuaciones por lesiones. El funcionario ordenó recibir la declaración testimonial de Wanda Nara y solicitó la realización de un reconocimiento médico legal para la menor afectada.

Testimonios de Yanina Latorre sobre el conflicto

La periodista Yanina Latorre siguió de cerca el caso a través de sus redes sociales y aportó detalles específicos sobre el origen del conflicto que desencadenó la intervención. Según relató, las niñas se encontraban en el colegio y debían ser retiradas en un horario posterior, pero Icardi se presentó en la institución antes de lo previsto. De acuerdo con la versión periodística, una de las menores no deseaba abandonar el establecimiento educativo, lugar donde además estaba rindiendo un examen importante.

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Latorre sostuvo que, posteriormente, la niña quedó en la vivienda familiar, donde ocurrió el episodio que fue denunciado ante las autoridades competentes. La conductora señaló que la menor declaró durante varias horas ante especialistas en la materia. De acuerdo con el relato difundido por la periodista, la niña logró comunicarse para pedir ayuda tras encontrar una computadora, ya que supuestamente no tenía acceso a su teléfono móvil personal.

Consecuencias legales y paso de Icardi

La periodista también afirmó que la menor escapó del domicilio sin calzado y en un estado manifiesto de angustia, situación que motivó la urgente asistencia policial y médica en el lugar. Yanina Latorre agregó que las autoridades estaban intentando recuperar pertenencias personales de la menor, entre ellas su mochila y dispositivos electrónicos, mientras avanzaban las actuaciones judiciales en el caso. Además, el fiscal Julio Petrucci ordenó notificar formalmente a Icardi sobre la formación de la causa por los hechos denunciados.

La situación refleja la intensidad del conflicto legal entre Wanda Nara y el futbolista, donde la intervención del Estado a través de la policía y el sistema de justicia ha sido necesaria para garantizar la protección de los menores involucrados. El episodio en Nordelta demuestra la gravedad de las acusaciones y la respuesta inmediata de las instituciones competentes para investigar los hechos y asegurar el bienestar de las niñas afectadas por esta disputa familiar.