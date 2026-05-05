Policía se defiende a tiros de un intento de robo en Florencio Varela

Un oficial de policía fuera de servicio se vio obligado a disparar para defenderse a sí mismo y a su nieta durante un intento de robo bajo la modalidad ‘piraña’ en Florencio Varela.

Un violento incidente de inseguridad ha perturbado la calma de Florencio Varela en las últimas horas. Un miembro de la fuerza policial, que se encontraba fuera de servicio, se vio obligado a defenderse a tiros después de ser víctima de un intento de robo bajo la modalidad conocida como “ piraña ”, mientras se preparaba para salir con su nieta pequeña.

El suceso tuvo lugar frente al domicilio de la víctima, identificada como Sergio. Según su testimonio, la situación se desarrolló en cuestión de segundos mientras se disponía a ingresar a su automóvil, estacionado en la vereda.

“El coche siempre está afuera. Iba a llevar a mi nieta; cuando regresé, dejé el coche estacionado y vi a dos personas caminando. Ni siquiera lo sospeché”, explicó el hombre, aún visiblemente afectado por lo ocurrido. La emboscada fue repentina y agresiva.

Los delincuentes lo rodearon de inmediato, profiriendo amenazas de muerte.

“Ella intentaba salir, estaba a punto de abrirle la puerta y de repente me gritan: ‘Bájate, te voy a matar, te voy a matar’“, recordó Sergio con angustia. Ante el peligro inminente y la presencia de la menor, el oficial intentó razonar con los asaltantes: “Esperen, hay una niña aquí”, les advirtió.

Mientras su esposa se apresuraba a poner a la pequeña a salvo dentro de la casa, los delincuentes sacaron al hombre del vehículo por la fuerza y lo arrojaron al suelo. Fue en ese instante de máxima tensión cuando Sergio tomó la decisión de actuar, aprovechando que su arma reglamentaria estaba oculta bajo su campera.

“Me sacaron del coche, me tiraron al suelo, intentaron registrarme. Me agaché para que no vieran la pistola y disparé entre seis o siete veces. Lo pensé porque me estaban apuntando”, relató el oficial sobre el momento en que decidió abrir fuego para proteger su vida y la de su familia.

A pesar de la cantidad de disparos realizados, el policía aclaró que, debido a la trayectoria de los delincuentes al huir, no logró alcanzarlos: “Las balas impactaron en el marco de la puerta del coche”. Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad muestran a los sospechosos huyendo desesperadamente por la puerta del acompañante y escapando corriendo del lugar.

Tras el enfrentamiento, se confirmó la detención de uno de los delincuentes a pocas cuadras de la escena del crimen, y se incautó el arma de fuego que uno de los asaltantes portaba. Sergio reflexionó sobre la diferencia entre enfrentar el delito en el ejercicio de sus funciones y vivirlo en la puerta de su hogar.

“Defender a otra persona es diferente a defender a tu familia. Mi esposa salió corriendo y, cuando escuchó los disparos, corrió pensando que me habían asesinado”, confesó conmovido. El barrio, descrito por los vecinos como una zona tradicionalmente tranquila, ha quedado en estado de alerta tras el ataque.

“Uno piensa ‘a mí no me va a pasar’, pero cuando menos te lo esperas, sucede”, concluyó la víctima, dejando una reflexión sobre la creciente inseguridad y la vulnerabilidad que se siente en la comunidad. La rápida reacción del policía, aunque extrema, evitó que la situación escalara a un desenlace aún más trágico, poniendo de manifiesto la angustia y el miedo que viven los ciudadanos ante la ola de criminalidad.

Las autoridades han intensificado los controles en la zona y se espera que se realicen investigaciones exhaustivas para identificar y capturar a los demás implicados en el intento de robo. Este incidente sirve como un llamado de atención sobre la necesidad de fortalecer la seguridad y brindar mayor protección a los vecinos de Florencio Varela y de todo el país.

La comunidad se solidariza con la víctima y su familia, esperando que se haga justicia y que se tomen medidas efectivas para prevenir futuros ataques. La sensación de inseguridad se ha extendido por todo el barrio, y los vecinos exigen respuestas concretas por parte de las autoridades. El caso ha generado un amplio debate sobre el derecho a la legítima defensa y los límites de la acción policial fuera de servicio





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