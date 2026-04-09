Policía mata a un joven que iba a jugar al fútbol: El Ciego baleó a Juan Cruz Leal creyendo que era un motochorro

Un policía de la Ciudad de Buenos Aires, conocido como El Ciego, mató a un joven de 21 años, Juan Cruz Leal, al confundirlo con un motochorro. El hecho ocurrió cuando la víctima y su amigo se dirigían en moto a jugar al fútbol. El policía disparó al menos tres veces, hiriendo de muerte a Leal. El padre de la víctima exige justicia y prisión perpetua para el oficial.

El partido de fútbol estaba programado para las 22:00 horas. Ante la inminencia de la hora, Juan Cruz Leal, de 21 años, y su amigo Daniel Khune decidieron trasladarse en moto hacia la cancha, donde los esperaba el encuentro deportivo. Sin embargo, su destino cambió trágicamente. En el trayecto, se cruzaron con Lucas Gómez, un oficial de la Policía de la Ciudad, conocido como El Ciego.

Este último, en una errónea interpretación de la situación, los baleó, creyendo que se trataba de motochorros que lo seguían. El fatídico incidente ocurrió a las 22:07 del 12 de marzo pasado, en la intersección de las calles Martín Rodríguez y Suboficial Perdomo, en la localidad de Ituzaingó. Gómez realizó al menos tres disparos. Dos de los proyectiles impactaron en Leal, estudiante de Ingeniería en Sistemas, entrenador personal y programador. Uno de ellos le causó una herida en la pierna izquierda, afectando la arteria femoral. Fue trasladado al Hospital Bicentenario de Ituzaingó, donde, tras sufrir tres paros cardiorrespiratorios, finalmente falleció. Su amigo, también herido, logró sobrevivir. \La investigación del caso está siendo liderada por la fiscal de Ituzaingó, María Alejandra Bonini, con la intervención del juez de Garantías de Morón, Ricardo Fraga. Este viernes se cumple el plazo para que la fiscalía solicite la prisión preventiva del policía arrestado. El Ciego Gómez, de 34 años, enfrenta cargos por homicidio agravado, al haber sido cometido por un miembro de la fuerza de seguridad pública y por el uso de un arma de fuego. Además, se le imputa el delito de homicidio agravado en grado de tentativa. Al momento del crimen, el imputado se encontraba fuera de servicio. Se dirigía a su domicilio en su moto Honda XR 150, acompañado por su novia. Leal y Khune, por su parte, se movilizaban en la Honda CB del estudiante y entrenador personal, con la intención de llegar a tiempo al partido de fútbol. En su declaración indagatoria, a la que accedió LA NACION, Gómez relató que, al circular en moto, observó por el espejo retrovisor una moto negra con luz alta a unos 100 metros de distancia. Aumentó la velocidad, y al percatarse de que la moto se acercaba, intentó esquivar un lomo de burro. Según su versión, la moto de Leal y Khune frenó detrás de él, y uno de los ocupantes se apoyó en el asfalto. Ante esta situación, Gómez afirma haber reaccionado sacando su arma y gritando ¡Pará, alto, policía!. En ese momento, realizó dos disparos, justificando su accionar en la necesidad de defenderse de una supuesta agresión. \Sin embargo, la realidad fue diferente. Leal y Khune no estaban siguiendo a Gómez ni a su novia. Llevaban consigo un bolso con elementos para el partido de fútbol, incluyendo botines, agua y vendas. No portaban armas. El padre de la víctima, Diego Leal, expresó su dolor y su firme deseo de que se haga justicia y se imponga una condena de prisión perpetua. El joven asesinado, además de sus estudios y trabajos, se desempeñaba en el gimnasio familiar, Zero Gym, en Ituzaingó. La investigación ha revelado que no existen pruebas que justifiquen la actuación del policía Gómez ni que demuestren una legítima defensa. No se constató ninguna situación de riesgo inminente que justificara el uso del arma de fuego. La comunidad y la familia de la víctima claman por justicia ante este trágico suceso que ha truncado la vida de un joven prometedor y ha sumido a sus seres queridos en un profundo dolor





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